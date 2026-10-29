SOL Partili Alper Taş, Köyceğiz\'de birleşik mücadele için yol ayrımı uyarısı yaptı

(MUĞLA) - SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, "Bir yol ayrımındayız. ya ülke daha karanlık bir geleceğe sürüklenecek ya da biz bu süreci tersine çevireceğiz" dedi.

SOL Parti Köyceğiz İlçe Örgütü'nce, Dayanışma ve Kültür Evi'nde " Türkiye'nin Geleceği ve Birleşik Mücadele" başlıklı toplantı düzenlendi.

Taş, burada yaptığı konuşmada, "birleşik mücadeleyi oluşturmak için" bir araya geldiklerini ifade etti.

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan derin bir kriz içinde olduğunu söyleyen Taş, yoksulluk, işsizlik ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığına işaret etti.

Eğitim ve sağlıkta piyasacı politikaların yaygınlaştığını, doğanın tahrip edildiğini ve laikliğin aşındırıldığını belirten Taş, "Bir yol ayrımındayız. ya ülke daha karanlık bir geleceğe sürüklenecek ya da biz bu süreci tersine çevireceğiz. Ne onlar bizi tam anlamıyla yenebiliyor ne de biz onları. Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan, 68 kuşağından, Gezi'den ve 19 Mart sürecinden gelen güçlü bir mücadele birikimimiz var. Bu nedenle baskılarla bizi teslim alamıyorlar" diye konuştu.

Taş, etkinlik kapsamında "Bizum Rize" kitabını da imzaladı. Taş, kitabına ilişkin de şunları kaydetti:

"Politik bir hareketin parçasıyım. Yerele, yerelin özgünlüğüne önem veren bir politik gelenekten geliyorum. Yereli her düzeyde anlayan, kavrayan, yerelle içsel bir ilişki kuran, yereli yaşayan bir politik mücadelenin kalıcı olabileceğine, toplumsallaşabileceğine inanıyorum. Bu anlamda doğduğum memleket olan Rize'ye uzun zamandır politik bir gözle bakmaya, anlamaya çalışıyorum. Rize'nin eşitlikçi, özgürlükçü, devrimci damarının yeniden ve yeni bir temelde inşası için arkadaşlarla politik, ekonomik, kültürel, sosyal çalışmalar yapıyoruz. Bu kitap bu çalışmalardan bağımsız değil."