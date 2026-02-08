Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu: "Ekonominin Doğru Yönetilmesini İstiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu: "Ekonominin Doğru Yönetilmesini İstiyoruz"

08.02.2026 11:01  Güncelleme: 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırlarının yüksek olduğunu belirterek, çalışanların ortalama maaşının 33 bin lira olduğunu ve ekonominin doğru yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Soma'daki termik santraldeki sorunlara da dikkat çekildi.

Osman Bekar

(MANİSA) - TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu, "Açlık sınırının 30 bin liranın üzerine çıktığı, yoksulluk sınırının 100 bin lirayı bulduğu bir dönemdeyiz. Türkiye'de çalışanların ortalama maaşı 33 bin lira. Ekonominin doğru yönetilmesini istiyoruz" dedi.

TES-İŞ Sendikası Soma Şubesi'nin 13. Olağan Genel Kurulu, Soma Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurula sendika üyeleri ve delegelerin yanı sıra Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu, maden iş kolundaki sendika temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

TES-İŞ Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, "Bugün burada yalnızca bir olağan genel kurul yapmak için değil, emeğin onurunu yeniden hatırlatmak ve dayanışmanın önemini bir kez daha göstermek için toplandık" dedi.

Soma'nın sadece bir ilçe değil, yerin metrelerce altında alın teriyle yazılan bir destan; emeğin, fedakarlığın, sabrın ve dayanışmanın adı olduğunu belirten Girginler, şöyle konuştu:

"Bizler bu coğrafyada 'işçi yalnız değildir' sözünü sadece meydanlarda söylenen bir slogan olarak değil, hayatın her alanında yaşanan bir duruş olarak benimsedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana hiçbir zaman koltuk sevdalısı olmadım. Hiçbir zaman kişisel hesapların ve çıkarların peşine düşmedik. Bizim sevdamız işçinin hakkı, emeğin itibarı ve sendikamızın onurudur. Masada güçlü olduk, sahada dik durduk. Zor zamanlarda sessiz kalmadık, haksızlık karşısında geri adım atmadık. Çünkü biz biliyoruz ki hak verilmez, alınır. ve hak ancak örgütlü ve kararlı bir mücadeleyle kazanılır."

Soma Şubesi olarak bin 400 üyeyle örgütlü olduklarını kaydeden Girginler, Soma Termik Santrali'nde bir dönem asgari ücretle çalışan işçilerin ücretlerinin yapılan ilk toplu sözleşmeyle iyileştirildiğini söyledi. Girginler, "Bu kazanımlar masa başında değil; eylemle, direnişle ve kararlılıkla elde edildi" dedi.

Girginler, santralin kapatılmasının gündeme geldiği ve işten çıkarmaların konuşulduğu süreçlerde işçilerin haklarını savunduklarını belirtti.

"Özelleştirme sonrası süreç doğru yönetilemedi"

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da konuşmasında, Soma'daki termik santral ve maden şirketleriyle ilgili sorunlara değindi. Okur, "Sorunun kaynağı termik santral değil; merkezi hükümetten kaynaklanan yönetim sorunudur. 2015 yılında özelleştirilen santralde, özelleştirme sonrası süreç doğru yönetilememiştir" diye konuştu.

İthal kömür politikasını da eleştiren Okur, ithal kömür fiyatlarının yerli kömürden düşük olmasının Soma'daki yerli üreticileri ve maden işçilerini zor durumda bıraktığını belirtti. Okur, "Soma'daki yerli firmalar yıllardır üretim yaparak ilçeye değer katmaktadır. Ancak bugün sahipsiz bırakılmış durumdadır. Biz maden işçimizin de termik santral çalışanlarımızın da TES-İŞ üyelerimizin de yanındayız. Soma'nın sorunlarını her platformda dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye'de çalışanların ortalama maaşı 33 bin lira"

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu ise konuşmasında, son yıllarda çalışanların geçim sıkıntısının arttığını söyledi. Kabaloğlu, "İnsanlar geçinemez oldu, çalışanlar geçinemez oldu. Açlık sınırının 30 bin liranın üzerine çıktığı, yoksulluk sınırının 100 bin lirayı bulduğu bir dönemdeyiz. Türkiye'de çalışanların ortalama maaşı 33 bin lira. Ekonominin doğru yönetilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Genel kurul, konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Ardından seçimlere gidildi. Seçimlerde TES-İŞ Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler bir kez daha göreve seçildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yoksulluk, Türkiye, Ekonomi, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu: 'Ekonominin Doğru Yönetilmesini İstiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:24
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:56
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 12:59:08. #7.11#
SON DAKİKA: Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu: "Ekonominin Doğru Yönetilmesini İstiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.