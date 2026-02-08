Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu: "Ekonominin Doğru Yönetilmesini İstiyoruz"

Osman Bekar

(MANİSA) - TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu, "Açlık sınırının 30 bin liranın üzerine çıktığı, yoksulluk sınırının 100 bin lirayı bulduğu bir dönemdeyiz. Türkiye'de çalışanların ortalama maaşı 33 bin lira. Ekonominin doğru yönetilmesini istiyoruz" dedi.

TES-İŞ Sendikası Soma Şubesi'nin 13. Olağan Genel Kurulu, Soma Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurula sendika üyeleri ve delegelerin yanı sıra Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu, maden iş kolundaki sendika temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

TES-İŞ Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler, "Bugün burada yalnızca bir olağan genel kurul yapmak için değil, emeğin onurunu yeniden hatırlatmak ve dayanışmanın önemini bir kez daha göstermek için toplandık" dedi.

Soma'nın sadece bir ilçe değil, yerin metrelerce altında alın teriyle yazılan bir destan; emeğin, fedakarlığın, sabrın ve dayanışmanın adı olduğunu belirten Girginler, şöyle konuştu:

"Bizler bu coğrafyada 'işçi yalnız değildir' sözünü sadece meydanlarda söylenen bir slogan olarak değil, hayatın her alanında yaşanan bir duruş olarak benimsedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana hiçbir zaman koltuk sevdalısı olmadım. Hiçbir zaman kişisel hesapların ve çıkarların peşine düşmedik. Bizim sevdamız işçinin hakkı, emeğin itibarı ve sendikamızın onurudur. Masada güçlü olduk, sahada dik durduk. Zor zamanlarda sessiz kalmadık, haksızlık karşısında geri adım atmadık. Çünkü biz biliyoruz ki hak verilmez, alınır. ve hak ancak örgütlü ve kararlı bir mücadeleyle kazanılır."

Soma Şubesi olarak bin 400 üyeyle örgütlü olduklarını kaydeden Girginler, Soma Termik Santrali'nde bir dönem asgari ücretle çalışan işçilerin ücretlerinin yapılan ilk toplu sözleşmeyle iyileştirildiğini söyledi. Girginler, "Bu kazanımlar masa başında değil; eylemle, direnişle ve kararlılıkla elde edildi" dedi.

Girginler, santralin kapatılmasının gündeme geldiği ve işten çıkarmaların konuşulduğu süreçlerde işçilerin haklarını savunduklarını belirtti.

"Özelleştirme sonrası süreç doğru yönetilemedi"

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da konuşmasında, Soma'daki termik santral ve maden şirketleriyle ilgili sorunlara değindi. Okur, "Sorunun kaynağı termik santral değil; merkezi hükümetten kaynaklanan yönetim sorunudur. 2015 yılında özelleştirilen santralde, özelleştirme sonrası süreç doğru yönetilememiştir" diye konuştu.

İthal kömür politikasını da eleştiren Okur, ithal kömür fiyatlarının yerli kömürden düşük olmasının Soma'daki yerli üreticileri ve maden işçilerini zor durumda bıraktığını belirtti. Okur, "Soma'daki yerli firmalar yıllardır üretim yaparak ilçeye değer katmaktadır. Ancak bugün sahipsiz bırakılmış durumdadır. Biz maden işçimizin de termik santral çalışanlarımızın da TES-İŞ üyelerimizin de yanındayız. Soma'nın sorunlarını her platformda dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye'de çalışanların ortalama maaşı 33 bin lira"

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu ise konuşmasında, son yıllarda çalışanların geçim sıkıntısının arttığını söyledi. Kabaloğlu, "İnsanlar geçinemez oldu, çalışanlar geçinemez oldu. Açlık sınırının 30 bin liranın üzerine çıktığı, yoksulluk sınırının 100 bin lirayı bulduğu bir dönemdeyiz. Türkiye'de çalışanların ortalama maaşı 33 bin lira. Ekonominin doğru yönetilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Genel kurul, konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Ardından seçimlere gidildi. Seçimlerde TES-İŞ Sendikası Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler bir kez daha göreve seçildi.