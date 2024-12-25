Soma Davası: Mahkeme Ertelendi

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Haber: Kerim UĞUR - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(SOMA)- Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin 28 kamu görevlisinin tutuksuz yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı. Duruşma sonrası madenci aileleri adına konuşan Ankara Barosu Avukatlarından Murat Kemal Gündüz, kamu görevlilerinin "görevi kötüye kullanma" suçundan değil, "birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına" neden olmak suçundan yargılanmaları için Soma Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istediklerini söyledi.

Soma'da 301 işçinin yaşamadığını kaybetmiş Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait maden ocağında meydana gelen facianın 10'uncu yılında kamu görevlilerinin yargılanmaya başlandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı.

Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya madenci aileleri, sanık avukatları ve madenci yakınlarının avukatları katıldı. Duruşma da madenci aileleri ile avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını ve sanıkların ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını, sanık avukatları ise davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi isteminin reddini ve yeni bilirkişi raporu talep etti. Her iki tarafında taleplerini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 27 Şubat 2025 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası Ankara Barosu Avukatlarından Murat Kemal Gündüz ve madenci aileleri açıklama yaptı. Madenci aileleri adına açıklama yapan Gündüz, şunları söyledi:

"Bugün kamu görevlilerinin yargılandığı davanın üçüncü celsesine girdik. Daha önceki celse çıkışında da zaten beyan etmiştik ve açıklamıştık. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu görevlileri hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dava açılmış durumda fakat Soma davasındaki bilirkişi raporları, kamu görevlilerinin birden fazla insanın ölümüne neden olma ve yaralanmasına sebep olma suçundan sorumluluğunu çok açık ortaya koyuyor.

Keza Anayasa Mahkemesi de haklarında verilen soruşturma izni verilmemesi kararlarını kaldırdı ve yargılanmalarına karar verdi. Bu anlamda üç celsedir mahkemeye görevsizlik itirazında bulunuyoruz. Kamu görevlilerinin görevi kötüye kullanma suçundan değil, birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmaları nedeniyle dosyanın görevsizlik kararı verilerek Soma Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep ediyoruz. Bu celsede bu taleplerimizi tekrarladık. Fakat mahkeme görevsizlik kararının bir hüküm olduğunu, davanın ileriki süreçte verilebileceği gerekçesiyle şu aşamada görevsizlik itirazımızın reddine karar verdi. Dosyada kısmi eksikler var, ifadesi alınmayan sanıklar var."