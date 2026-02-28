Soma Heyeti, "Termik Santral Krizine" İlişkin Ankara'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Soma Heyeti, "Termik Santral Krizine" İlişkin Ankara'da Temaslarda Bulundu

28.02.2026 10:07  Güncelleme: 11:19
Soma Termik Santrali’nin kapanma kararının ardından oluşturulan ortak heyet, Ankara’da siyasi parti genel başkanları, grup başkanvekilleri, bakanlıklar ve kurumlarla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, ziyaret kapsamında 6 maddelik çözüm önerisi sunulduğu, yetkililerin ise önceliğin özel sektör eliyle sürdürülebilir bir model olduğunu ilettiği belirtildi. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Tek ve en geçerli çözüm önerisi termik santralin bir an önce devlet tarafından işletilmeye başlatılmasıdır" dedi.

(MANİSA) - Haber: Osman BEKAR

Soma Termik Santrali'nin kapanma kararının ardından oluşturulan ortak heyet, Ankara'da siyasi parti genel başkanları, grup başkanvekilleri, bakanlıklar ve kurumlarla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, 6 maddelik çözüm önerisi sunulduğu, yetkililerin ise önceliğin özel sektör eliyle sürdürülebilir bir model olduğunu ilettiği belirtildi. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Tek ve en geçerli çözüm önerisi termik santralin bir an önce devlet tarafından işletilmeye başlatılmasıdır" dedi.

Soma Ticaret Odası, Soma Belediyesi, siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve odaların katılımıyla oluşturulan Soma Heyeti, 16 Şubat'ta termik santral yönetiminin kapanma kararı almasının ardından Ankara'da iki gün süren yoğun temaslarda bulundu. Heyet; TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Manisa Milletvekilleri Aliye Kavaf, Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turan Çömez ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile bir araya geldi.

"Torku'ya sağlanan desteklere benzer teşviklerin sağlanmasını istiyotuz"

Görüşmelerde Soma'nın sorunları ve çözüm önerileri yetkililere aktarıldı. Heyet tarafından sunulan 6 maddelik çözüm önerileri şöyle sıralandı:

"Termik santralin kamu yararı gözetilerek devlet eliyle işletilmesi seçeneğinin değerlendirilmesi, madencilik sektöründe istihdamın korunması için yüzde 25'lik işçi teşviklerinin artırılarak günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi, ithal kömürün yerli kömür karşısında avantajlı hale gelmesini önlemek amacıyla ithal kömüre kota uygulanması ve yerli kömür teşviklerinin genişletilmesi, santralin özel sektöre devredilmesi durumunda sektörü bilen, deneyimli ve güçlü firmalara öncelik verilmesi, talip firmalara Torku'ya sağlanan desteklere benzer teşviklerin sağlanması, çevre ve insan sağlığı için filtre sistemlerinin eksiksiz kurulması."

Görüşmelerde yetkililerin, termik santralin doğrudan devlet tarafından işletilmesi seçeneğine şu aşamada sıcak bakılmadığını, öncelikli hedefin özel sektör eliyle güçlü ve sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturmak olduğunu ifade ettiği belirtildi. Enerji Bakanlığı'nın süreçte uzlaştırıcı rol üstlendiği, birçok firmayla görüşmeler yapıldığı ve sürecin sonuçlandırma aşamasına geldiği kaydedildi. Ayrıca daha önce hukuki ve mali nedenlerle sonuçlanamayan görüşmelerin kararlılıkla yeniden sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğu ve dosyanın Cumhurbaşkanlığı makamında değerlendirildiği bilgisinin heyetle paylaşıldığı aktarıldı. "Soma artık bekleyecek durumda değildir" denilen açıklamada, sorunun kısa sürede çözüleceğine inanıldığı vurgulandı.

Belediye Başkanı Okur: "Tek çözüm devletin işletmesi"

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ankara ziyaretinin Soma'nın yakın tarihinde görülmemiş bir birliktelik örneği olduğunu söyledi. "Yakamızda Soma rozetleriyle Ankara'ya gidip derdimizi anlatma fırsatı bulduk" diyen Başkan Okur, "En açık ve net şekilde, hiçbir şeyi eğip bükmeden bütün yetkililere derdimizi ilettik. Tek ve en geçerli çözüm önerisi, termik santralin bir an önce devlet tarafından işletilmeye başlatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bazı çevrelerde "Ankara'ya gittiler eli boş döndüler" şeklinde yorumlar yapıldığını belirten Okur, bunun haksızlık olduğunu savundu. "Asla eli boş dönmedik. Ankara'ya gidişimiz ses getirdi. Bu görüşmelerin, oluşturduğumuz baskının netice vereceğini düşünüyorum" dedi.

Başkan Okur, termik santral sorununun yanı sıra ithal kömürün yerli kömürle rekabeti, filtre eksikliği ve çevre kirliliği gibi temel sorunların da bulunduğunu hatırlatarak, "Bu sorunların çözümünde yetkili mercii iktidardır. Muhalefet dile getirir, iktidar çözer. Biz de iktidardan çözmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Akçay: "Sorunlar çözülene kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Öte yandan konuya ilişkin MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi. Yapılan yazılı açıklamada Akçay, Soma'daki sorunların temel kaynağın Soma Termik Santralı'nın iyi işletilmemesi olduğunu yineleyerek, "Buradaki sıkıntı tüm Soma'yı etkilemektedir. Sorunlar çözülene kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

