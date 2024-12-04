Somalı Madencilerden Dünya Madenciler Günü Mesajı: "Bundan Sonra İş Kazalarının Yaşanmamasını Diliyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Somalı Madencilerden Dünya Madenciler Günü Mesajı: "Bundan Sonra İş Kazalarının Yaşanmamasını Diliyoruz"

Geniş Video İzle

Manisa Soma’da maden ocaklarında çalışan işçiler, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla verdikler mesajlarda ithal kömür ve iş kazalarına dikkat çekti. Bir madenci, “Yerin 500 metre altında çalışıyoruz, kolay değil. Bundan sonra iş kazalarının yaşanmamasını dilerim” derken, bir başka madenci “Madenciler Günü'nde bu ithal kömür mücadelesine tüm madencilerin sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

04.12.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Osman Bekar

(MANİSA)- Manisa Soma'da maden ocaklarında çalışan işçiler, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla verdikler mesajlarda ithal kömür ve iş kazalarına dikkat çekti. Bir madenci, "Yerin 500 metre altında çalışıyoruz, kolay değil. Bundan sonra iş kazalarının yaşanmamasını dilerim" derken, bir başka madenci " Madenciler Günü'nde bu ithal kömür mücadelesine tüm madencilerin sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

Soma genelinde toplamda 600 milyon ton kömür rezervi bulunuyor. Yaklaşık 12 bin maden işçisi ise Soma'da çalışıyor. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir araya gelen Soma'daki maden işçileri şunları söyledi:

"Emekçi kardeşlerimizin dayanışma içerisinde yaşanan bir gün olarak düşünüyorum. Hak ettikleri değeri almalarında biraz daha o günde sahip olduklarını düşünüyorum. Her ne kadar göz ardı edilse de madencilerin sosyal olarak o gün kendilerini ifade edebilecekleri bir gün olduğunu düşünüyorum."

"4 Aralık Madenciler Günü kutlu olsun. Benim babam 32 yıl bu madende çalıştı. Benim yaşım 30 oldu. Ben bu madenin ekmeği ile büyüdüm. Şu anda 4 tane çocuğum var, onlar da buranın ekmeği ile büyüyor. İki çocuğum büyük olsa burada çalışmasını isterim."

"Tüm madenci arkadaşlarımızın günü kutlu olsun"

"Bütün madencilerin 4 Aralık Madenciler Günü'nü kutluyorum. Madencilik bizde bir ata mesleği, baba mesleği. İşimizle ve mesleğimizle gurur duyuyorum. Ekmeğimizi bu şekilde kazanmaktan çok mutluyum."

"Yılda bir kez daha olsa madencilerin çektiği sıkıntıları, yaşadığı problemleri hatırlatma adına bir gün olması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm madenci arkadaşlarımızın günü kutlu olsun."

"Ağır bir meslek"

"Tüm arkadaşların 4 Aralık Madenciler Günü'nü kutluyorum. Madencilik kutsal bir meslek. Çok zor bir meslek. Bunu yerine getirmek insanlar için çok zor. Kazandığımız her para, her kuruşuna kadar helal. Tüm madencilerin Madenciler Günü kutlu olsun."

"4 Aralık Madenciler Günü'nü kutluyorum. Umarım madenciler hak ettikleri noktada, hak ettikleri yerde kendini bulur."

"Madenciler Günü kutlu olsun. Şehit olan 301 madenciye Allah rahmet eylesin. Ailelerine ömür boyu sabır versin."

"Dünyada sağlıklı, kazasız, bütün madenci çocukların babalarına kavuştuğu, eşlerinin babalarına kavuştuğu bir madenciler yılı diliyorum.'"

"Ben de bir maden şehidinin oğluyum. Aradan 37- 38 sene geçti. Ağır bir meslek. Burada çalışan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Zor, yapacak bir şey yok ama, bizim de yapacağımız iş bu. Şu anda dünyada en rahat meslekmiş gibi geliyor. Hiç girmeyen için zor."

"Bundan sonra bu tür iş kazalarının yaşanmamasını dilerim"

"4 Aralık bizim için önemli bir gün. Madenci yerin 500 metre altında çalışıyoruz, kolay değil. Bir meslek grubunu temsil ediyoruz. Güzel bir duygu. Bugünleri görmek güzel bir duygu. Bütün emekçi kardeşlerimizin 4 Aralık Madenciler Günü'nü kutlarım. Madenlerde şehit olanlara Allah'tan rahmet diler, bundan sonra bu tür iş kazalarının yaşanmamasını dilerim."

"4 Aralık Madenciler Günü, yıllardan beri emeğin, alın terinin, yıllar boyu mücadele etmiş, kendi haklarımızı kazandığımız bir gündür. Madenciler Günü'nde bu ithal kömür mücadelesine tüm madencilerin sahip çıkmasını istiyorum.'"

"4 Aralık Madenciler Günü, memleketteki madencilerin değer görmesi açısından, ülkemizde daha çok ses getiren, bir şekilde kurtlanmasını bekliyorum. Madende çalışan toplum bu işe önem gösteriyor ama diğer kesimlerden yeterince destek gelmedi. Bundan sonraki süreçte 300 kişinin ölmesini beklemeden 4 Aralık Madenciler Günü'nün kamuoyunda destek görmesini bekliyorum."

"Enerji politikaları yüzünden bu günü bizim yas günümüz olarak görüyoruz"

"4 Aralık deyince aklıma tüm madencilerin birlik ve beraberlik içerisinde, tüm platformlarda özgürce basın tarafından dile getirilmesini, haklarının alınmasını, sadece 4 Aralık değil, her zaman dillendirilmesini, sahip çıkılmasını demektir diye düşünüyorum.'"

"4 Aralık Dünya Madenciler Günü denilince şu anda Türkiye'de hükümetin takındığı enerji politikaları yüzünden 4 Aralık Madenciler Günü bizim yas günümüz olarak görüyoruz."

Kaynak: ANKA

Dünya Madenciler Günü, Madenciler Günü, Yerel Haberler, Ekonomi, Aralık, Manisa, Maden, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Somalı Madencilerden Dünya Madenciler Günü Mesajı: 'Bundan Sonra İş Kazalarının Yaşanmamasını Diliyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:02 5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak İşte mesleklere göre tam liste 5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste
08:17 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye’de gözdağı verdi Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi
07:43 Cemal Enginyurt’tan Soylu’ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker’in benim Cemal Enginyurt'tan Soylu'ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker'in benim
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
14:16 Icardi’den Wanda Nara’ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı Icardi'den Wanda Nara'ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
14:08 CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti
13:56 Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
13:52 Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi
13:42 Şarkıcı Ege’den 21 mütevazi evi ile ilgili itiraf Şarkıcı Ege'den 2+1 mütevazi evi ile ilgili itiraf
13:39 TUSAŞ saldırısında adı geçen PKK’lı terörist Velat Çetinkaya yakalandı TUSAŞ saldırısında adı geçen PKK'lı terörist Velat Çetinkaya yakalandı
13:35 İYİ Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katıldı
13:29 Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim’in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim'in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 09:42:21. #1.11#
SON DAKİKA: Somalı Madencilerden Dünya Madenciler Günü Mesajı: "Bundan Sonra İş Kazalarının Yaşanmamasını Diliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.