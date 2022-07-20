Son dakika haberi... Elazığ 2. El Oto Galericiler Site Başkanı Yılmaz: "Yeterli Araç Üretimi Yapılmadıktan Sonra Ötv İndirimi Yapsanız Ne Olacak?"

Elazığ 2. El Oto Galericiler Site Başkanı Ercan Yılmaz, "Hükümet ne yapıyor ÖTV indirimlerinden bahsediyor, arabalar için ÖTV indirimi söz konusu olacak bunlar güzel şeyler. Belki ikinci el araçlara ve sıfır araçlara ÖTV indirimi uygulanır vs. bunlar fiyatı geri getirir. Ben fiyatı geri getireceğine inanmıyorum. Yeterli araç üretimi yapılmadıktan sonra siz ÖTV indirimi yapsanız ne olacak ki araç üretilmiyor" dedi.

Elazığ 2. El Oto Galericiler Site Başkanı Ercan Yılmaz, sektörde yaşanan sıkıntıları anlattı. 2. el otomobillerdeki fahiş fiyat artışlarına merdiven altı, vergisiz ve ruhsatsız iş yapanların neden olduğunu belirten Yılmaz, bu konuda denetim yapılması gerektiğini dile getirdi. Çip krizi nedeni ile sıfır araç üretiminde azalma olmasıyla 2. el otomobile ilginin arttığına dikkat çeken Yılmaz, döviz kurlarındaki artış nedeniyle de Türkiye'de araçların Avrupa'nın iki misli fiyata satıldığını ifade etti. Yılmaz, şunları söyledi:

"Bunun yanında Ukrayna savaş olayı da bunu tetikledi. Ukrayna'da bu araç kabloları imal eden bir fabrikayı vurdular, şu anda yeterli derecede kablo imalatı da yok. Şimdi komplike bir ekonomide 1-2 taşı çıkartırsanız kubbeyi yıkarsınız, kubbe yıkılmadı ama yıkılma noktasındayız bu anda. Bunlara çok acil tedbirlerin alınması lazım otomotivde eğer fiyatların geri gelmesi isteniyorsa böyle pansuman tedbirlerle fiyat düşüremezsiniz. Şimdi ülkemizdeki durum biraz daha farklı biliyorsunuz dolar Euro bizde artış gösterdi. Bugün mesela Almanya'da 30 bin Euro'ya satılan bir araç düşünün 30 bin çarpı 2 bin deseniz bizde 60 bine gelir 2 katı yani 1 araba yerine 2 araba alabiliyorsunuz. Orda araba 300 milyar diyelim bizim burada o arabanın satış bedeli 600- 700 bin oluyor. Vergiler vs. koyduğumuz zaman 750 bini buluyor, bir araba yerine 2 buçuk araba almış oluyorsunuz. Bu da dövizdeki artışın araç sektörüne yansıması oluyor. Bu fiyatlar balon fiyat bu fiyatlar daha sonradan sönecek diyenler var ben buna çok inanmıyorum. Çünkü balon olması için bir işin şişirilmiş olması lazım ama şişirilmiş hiçbir şeyden bahsetmedim fark ettiyseniz, her şey reel çok gerçek şeyler, bunu herkes de biliyor.

"ÖTV'Yİ İNDİRSENİZ NE OLACAK, ARAÇ ÜRETİLMİYOR"

Bu son 15- 20 gün içerisinde fiyatlarda bir duraksama oldu mu evet oldu. Yani Kurban Bayramı öncesi 15 günlük zaman zarfında duraksama oldu sebebi de şu dövizin tekrar geri geleceği anlamında spekülatif bazı haberler yayılmaya başladı. Bunlar gerek bizim Ekonomi Bakanlığı gerek çevresinin eksik izahları diyelim, insanları beklentiye koydu. Ticaretin en kötü yanı insanları beklentiye bırakırsanız, beklenti çok kötüdür, yapacağı yerde yıkar. Bazen bizim de bir yıkım yaşamamızın sebebi ticari hareketlerin zirve yapacağı bir dönem içerisindeyiz ay itibariyle. Fakat maalesef durağan bir gidişat var. Sebebi de döviz geri geleceği olayı, kimse ticari anlamda bir emtia almamaya başladı. İşte hükümet ne yapıyor, ÖTV indirimlerinden bahsediyor, arabalar için ÖTV indirimi söz konusu olacak, bunlar güzel şeyler belki 2. el araçlara ve sıfır araçlara ÖTV indirimi uygulanır vs. bunlar fiyatı geri getirir, ben fiyatın geri geleceğine inanmıyorum. Şöyle inanmıyorum yeterli araç üretimi yapılmadıktan sonra siz ÖTV indirimi yapsanız ne olacak ki araç üretilmiyor. 100 tane araç istemiş diyelim Elazığ'da bir bayi, gelen araç sayısı 20 adet. 80 tane bir sonraki aya kalmış olacak. Yeterli sayıda araç üretimi olsa bir anlam kazanacağına inanıyorum, ama şu an inanmıyorum. Sektörün en büyük sıkıntısı sıfır araç üretilmemesi dolayısıyla fiyatları tetikliyor.

"ESKİ YERİMİZDE AYNI İŞİ FARKLI TABELALARLA YAPIYORLAR"

Bizlerle ilgili en büyük bir başka sıkıntı bu işi hak etmeyen insanlardır. Bakın biz kendimize ait 40-45 yıllık iş yerimizi, bizim gibi bir sürü firma kapattık buraya geldik. 2015 yılı itibariyle ben bu iş yerlerini kapattıktan sonra kendi kapattığım iş yeri bir başka firma tarafından şu anda tekrardan oto alım satımı yapılan, ama tabelası oto alım satım olmayan bir iş yeri oldu. Oto yıkama veya işte oto emlak her neyse tabelası öyle ama reel anlamda oto alım satım ticareti yapıyor. Bunların denetiminin olması lazım. Ben terk ettiğim yerde bir başka firma gelip bunu yaparsa ve bunun denetimi noktasında söylediğimiz halde denetimi sağlanmazsa, ben de bizi buraya taşıyan iradeye karşı küserim. Küserim çünkü siz bizi buraya getirdiniz ama bizi sahiplenmiyorsunuz. Bu sahiplenmeyişinizin sebebini bir gün bir şekilde size izah etmek zorunda kalırım yani. İzah ettiğim halde anlamıyorsunuz e vallahi o zaman her şey gelir önümüze. Biz de önümüze geldiği zaman neye evet diyeceğimize neye hayır diyeceğimize karar veririz yani."

"OTOMOTİVDE PİYASAYI BELİRLEYEN ALTINLA DOLAR"

Elazığ'da galericilik yapan Muharrem Sarıkaya da sıfır araç olmaması ve sanayide sıfır araç parçaların çok pahalı olması nedeniyle 2. el araca bir yönelim olduğunu söyledi. Sarıkaya sıfır araçların fiyatlarının yüksekliği ve vergi oranlarındaki farkların da 2. el araçları cazip hale getirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bayrama kadar piyasa çok iyiydi. Bayramdan sonra biraz düşüş oldu. Altın, dolar bir çıkıp, bir iniyor. Bu da millet altına yöneliyor. Altından sonra arabaya dönüyor. Piyasa bundan dolayı allak bullak. Piyasayı dengeleyen altında dolar olmuş. Şu anda sektörde denetimsizlik çok fazla, önüne gelen galericilik yapıyor, araba alıp satıyor. Galericilik bir noktada kendi sektörünün bitirdi. Bu da denetim olmadığı için. Herkes fiyatları kendi belirliyor. Arabayla dışarıdaki arabayı kıyasladığınız zaman, galerideki fiyat daha düşüktür. Dışarıdaki fiyat daha yüksektir. Eskiden insanlar daha çok altın ve dolara yönelmişti, şu anda araba alıp, altından dolardan daha fazla değerleniyor. Bundan dolayı da piyasa günden güne yükseliyor. Yatırım amaçlı alıyorlar, alıp binmek için değil. Adam kapısının önüne koyup bekliyor, 3- 5 ay ondan sonra fiyatlar yükselince tutup satıyor. Bu da hem galericiyi etkiliyor hem vatandaşı etkiliyor. O nedenle sıkıntılı bir durumdayız.

"SANAYİDE İŞ YAPACAK USTA YOK"

Piyasa durgun vaziyette sanayiye gidiyorsun bir parça alıyorsun, sanayiye eski arabalarını götürüyorsun bir parça alıyorsun. Parçayı 50 liraya alıyorsun 100 lira veriyorsun ki usta taksın. Ama usta söktüğü parçayı kendisi bile takamıyor. Usta bile kalmamış. O yüzden kendi arabalarımızı bile biz burada kendimizi onarmaya çalışıyoruz. Araba piyasası iyi ama sanayiye düşen araba olduğu zaman kimseye yanaşmak istemiyor, almak da istemiyor. Herkes diyor gideyim sıfır alayım, sıfır araba da yok. Olmayınca modelli arabalar kendi başına uçtular. 200 liralık 300 liralık araba şu anda 700 bin lira olmuş. O nedenle sıkıntı çok. Araba sektöründeki sıkıntı hiçbir yerde yok. Sanayisi ile olsun ustasıyla olsun. Berberidir bakkalıdır, hepsi şu an araba. 5 liraya aldığı arayı 3 gün sonra satıyor 10 liraya, araba yok çünkü."