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Son dakika haberleri! İtfaiye Haftası'nda 107 kişiye sertifika - Son Dakika

Son dakika haberleri! İtfaiye Haftası'nda 107 kişiye sertifika

02.10.2021 16:52
Son dakika haberleri! İtfaiye Haftası'nda 107 kişiye sertifika, System.String[]

Son dakika haberi... Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Haftası nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının hazırladığı etkinliğe katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Haftası nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının hazırladığı etkinliğe katıldı.

25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı hafta boyunca Malatya genelinde programlar düzenledi. Okullar başta olmak üzere kamu kurumlarında eğitimler veren ve bilgilendirmeler yapan İtfaiye Daire Başkanlığı 107 kişiye verdiği Yangın Güvenliği Eğitimi sonrasında sertifika töreni gerçekleştirdi. Yapılan sertifika törenine Başkan Gürkan'da katıldı.

Sertifika töreninde açıklamalarda bulunan İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Hanifi Acar, " İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 307. yılını kutluyoruz. Başkanımız göreve geldikten sonra yeni itfaiye binamızı bitirip halkımızın hizmetine sundu. Başkanımız, Malatya'mızın gelecek 50 yılına hizmet edecek, akıllı, kendi kendini idare edebilecek, kendi enerjisini üreten bir bina kazandırdı. Bunun için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İtfaiye haftamız süresince geçmiş yıllarda pandemiden dolayı yapamadığımız eğitimlerimizi hızlandırdık. Hafta içerisinde 23 okulumuzu ziyaret ederek eğitimler verdik. 17 okulumuz bizleri ziyaret etti. Hekimhan ilçemizde müftülüğümüz, milli eğitimimiz ve resmi kurumlarımızı ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz okullarımızda öğrencilerimize hazırlamış olduğumuz boyama kitaplarımızdan hediye ettik. 9 aylık süre içerisinde İtfaiye Tekilatı olarak 2806 adet asli, 2090 adet tali görev olmak üzere 4896 göreve müdahale ettik. Malatya'da itfaiye teşkilatı olarak olaylara müdahalemizi 7 dakikanın altına düşürmeye çalışıyoruz. İlçelerimizde ise 15 dakikanın altına düşürmeye çalışıyoruz. 5 adet yeni itfaiye aracımızın da ihalesini yapıp teşkilatımıza ve Malatya'mıza kazandıracağız" dedi.

İtfaiye Haftası nedeniyle bütün itfaiyecilerin haftalarını kutlayan ve görevlerinde başarı dileklerinde bulunan Gürkan, " İtfaiye Teşkilatı 1714 yılında kurulmuş ve bugün 307. yılını kutluyoruz. Osmanlı döneminde Dergah-ı Ali tulumbacı ocağı olarak açılan itfaiye teşkilatı, günümüze kadar geldi. 25 Eylül 1923 yılında itfaiye teşkilatı belediyelere devredildi. Malatya'da yangınlara müdahalede teşkilatımız hızlı bir şekilde hareket ediyor. Malatya şehir merkezinde ortalama 7 ve ilçelerimizde de 15 dakika gibi bir zamanda olaylara müdahale ediliyor. İlçelerimizin hepsinde teşkilatlarımız yer alıyor ve uzak olan bölgelere de ikinci bir teşkilatta konumlandırılmış durumda. Şimdiye kadar Malatya'da itfaiye kayıtlarımıza girecek olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Yeni İtfaiye binamız modern anlamda, çağdaş anlamda ve Malatya'ya hizmet etme noktasında güzel dizayn edilmiş. Göreve geldiğimizde %15'i tamamlanan binamızın inşaatını hemen hızlı bir şekilde neticelendirdik. Yeni araçlar alma noktasında da gayretlerimiz devam etti. Gerek MASKİ gerekse diğer birimlerimizle itfaiye teşkilatımızı güçlendirmeye çalıştık. Son aldığımız kararla birlikte olaylara daha hızlı bir şekilde müdahale etmek için yeni araçlarımızın Ekim ayının 20'sinde ihalesini yaparak önümüzdeki bahar ayıyla birlikte itfaiye teşkilatımız güçlü ekipmanı ve insan kaynaklarıyla birlikte sahada olacaktır. İtfaiye teşkilatımız sadece Malatya'da değil Türkiye'nin her noktasında Malatya teşkilatımız hizmet verdi ve vermeye de devam edecek. Özellikle son dönemde yaşanan sel afetinde ve deprem afetinde bizzat o bölgelerde bulundu. Geçtiğimiz dönemde Akdeniz'de yaşanan yangın ve ardından Karadeniz bölgesinde yaşanan sel afetine hızlı bir şekilde bölgelere ulaşılarak yoğun bir çalışma içerisinde olundu. Bu anlamda gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek muhalefet parti liderleri ve İçişleri Bakanlığımız telefonla ve gönderdikleri mektupla yapılan çalışmaları takdir ettiklerini belirtmişlerdir. Bu çalışmalarımız neticesinde İçişleri Bakanlığı ve AFAD Koordinasyon Başkanlığı kendi arasında yapmış olduğu planlama sonrasında Malatya'ya 5 bin kişilik hazır mutfak ekipmanının da içerisinde yer aldığı tır hediye ettiler. Temennimiz olmaması ama herhangi bir afet durumunda tır vasıtasıyla ilgili afet bölgelerinde afetzede vatandaşlarımıza sıcak yemek verme noktasında çalışmalarımızı yapacağız. Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Birilerinin çalışması aynı zamanda başka yerlerdeki takdir duygusunu da beraberinde getiriyor. Daire Başkanımız Hanefi Acar nezdinde itfaiye çalışanlarımızı tebrik ediyor, kazasız belasız çalışmalar diliyorum" diye konuştu.

Gürkan konuşmaların ardından İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye merkezini ziyaret eden minik öğrencilerin hazırlamış olduğu resimleri ve maket itfaiye aracını inceledi. Yeni İtfaiye Binasında yapılan sertifika töreninde kursa katılanlara sertifikaları Başkan Gürkan tarafından verildi. - MALATYA

Son dakika haberleri! İtfaiye Haftası'nda 107 kişiye sertifika
Son dakika haberleri! İtfaiye Haftası'nda 107 kişiye sertifika
Son dakika haberleri! İtfaiye Haftası'nda 107 kişiye sertifika
Son dakika haberleri! İtfaiye Haftası'nda 107 kişiye sertifika

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! İtfaiye Haftası'nda 107 kişiye sertifika - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İtfaiye Haftası'nda 107 kişiye sertifika - Son Dakika
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