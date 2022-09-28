Sosyal konut projesinde dikkat edilmesi gereken noktalar açıklandı! Aynı haneden tek kişi başvurabilecek, birden fazla başvuru geçersiz sayılacak - Son Dakika
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Sosyal konut projesinde dikkat edilmesi gereken noktalar açıklandı! Aynı haneden tek kişi başvurabilecek, birden fazla başvuru geçersiz sayılacak

28.09.2022 11:11

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ sosyal konut projesinde başvuruların iptal olmaması için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Buna göre bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvurular geçersiz sayılacak. Ayrıca verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu da iptal edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. TOKİ sosyal konut projesine başvuruların 31 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi.

240 AY VADE UYGULANACAK

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek. Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

"BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILIRSA GEÇERSİZ SAYILACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuruların iptal olmaması için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projelere; bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabileceği belirtilen Bakanlık açıklamasında, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı. 18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecekler.

İPTAL EDİLEN BAŞVURULARDA ÖDENEN ÜCRET İADE ALINACAK

Eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda eşlerden birinin başvurusunu iptal etmesi gerekiyor. Başvurunun iptal edilmesi için; başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi; Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası Şubelerinden; Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden veya www.halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtiliyor.

"BAŞVURU BEDELİNİ ÖDEMEYENLER SÜRECİ TEKRAR BAŞLATABİLİRLER"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Bu arada e-Devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal edilmektedir. Bu durumda olan kişiler e-Devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatarak veya banka şubelerinden başvurularını tamamlayabilirler."

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Kaynak: İHA

İlk Evim İlk İş Yerim, İklim Değişikliği, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sosyal konut projesinde dikkat edilmesi gereken noktalar açıklandı! Aynı haneden tek kişi başvurabilecek, birden fazla başvuru geçersiz sayılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal konut projesinde dikkat edilmesi gereken noktalar açıklandı! Aynı haneden tek kişi başvurabilecek, birden fazla başvuru geçersiz sayılacak - Son Dakika
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