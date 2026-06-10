Sound Of Europe Beşinci Yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de Olacak - Son Dakika
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Sound Of Europe Beşinci Yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de Olacak

10.06.2026 11:37  Güncelleme: 12:30
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Avrupa'nın genç müzisyenlerini Türkiye'ye getiren Sound of Europe Festivali, 17-19 Temmuz'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz konserlerle 5. kez düzenlenecek. 10'dan fazla sanatçı ve grup yaklaşık 25 konser verecek.

(İSTANBUL) - Avrupa'nın farklı ülkelerinden genç ve yetenekli müzisyenleri Türkiye'deki dinleyicilerle bir araya getirmeyi amaçlayan Sound of Europe Festivali, bu yıl beşinci kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, 17-19 Temmuz tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı konserlerle gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği'nin Yaratıcı Avrupa Programı kapsamında desteklenen ve Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı (EUNIC) tarafından hayata geçirilen festival, Kadıköy, Çankaya ve İzmir Büyükşehir belediyelerinin katkılarıyla düzenleniyor. Organizasyon, Avrupa ile Türkiye arasında kültürel diyaloğu müzik aracılığıyla güçlendirmeyi hedefliyor.

Festival kapsamında İstanbul'da Alan Kadıköy, Ankara'da Kuğulu Park ve İzmir'de Bostanlı Seyir Terası sahneye dönüşecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklerde Avrupa'dan ve Türkiye'den 10'dan fazla sanatçı ve grup üç gün boyunca yaklaşık 25 konser verecek.

22 BIN DINLEYICIYE ULAŞTI

Fransız Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sound of Europe Festivali Yapımcısı ve Direktörü Burçak Ada Kıral, festivalin beş yılda önemli bir uluslararası platforma dönüştüğünü belirterek, "Son beş yılda 18 ülkeden 67 sanatçıyı ağırladık, 100'ün üzerinde konser gerçekleştirdik ve 22 bin dinleyiciye ulaştık. Ancak bizim için en değerli sonuç, müziğin farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek kurduğu bağlar oldu" dedi. Kıral, festivalin Avrupa'nın alternatif müzik sahnesinden yükselen genç sanatçılara uluslararası görünürlük sağlarken, Türkiye'deki dinleyicilere de yeni sesleri keşfetme fırsatı sunduğunu kaydetti.

EUNIC Romanya Proje Koordinatörü Şeila Çelik (Suliman) ise festivalin bugün Türkiye'de düzenlenen en büyük uluslararası Avrupa müziği festivallerinden biri haline geldiğini belirterek, Avrupa'nın farklı ülkelerinden sanatçıları aynı platformda buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

EUNIC Ankara Küme Başkanı Radoslaw Sadowski de festivalin kültürün sınırları aşan gücünü ortaya koyduğunu vurgulayarak, genç müzisyenler arasında diyalog ve yaratıcılığı destekleyen önemli bir platform oluşturduğunu söyledi. Sadowski, Avrupa ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen sanatçıların aynı sahneyi paylaşmasının karşılıklı anlayış ve yaratıcılığı beslediğini vurguladı.

AVRUPA'NIN YENI SESLERI TÜRKIYE'DE

Festival programında Avusturya'dan Aze, Fransa'dan Mosaïc, İspanya'dan Nacho Sarria, Almanya'dan Witch 'n' Monk, Malta'dan Stefan Galea, Hollanda'dan Future Husband, Romanya'dan JazzyBIT, İtalya'dan Amar Corda Duo ve Polonya'dan shama gibi isimler yer alıyor. Avrupa'nın alternatif, caz, indie, rock, soul ve dünya müziği sahnelerinden gelen sanatçılar, Türkiye'deki dinleyicilerle ilk kez buluşacak.

Beşinci yılına giren Sound of Europe Festivali, yalnızca konserlerden oluşan bir etkinlik olmanın ötesinde, Avrupa ve Türkiye arasında kültürel etkileşimi artıran bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Festival programına önümüzdeki günlerde yeni sanatçı ve grupların da eklenmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin Yaratıcı Avrupa Programı desteğiyle gerçekleştirilen Sound of Europe Festivali; EUNIC, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Institut Français Türkiye (Fransız Kültür Merkezi), Goethe-Institut Türkiye, Avusturya Kültür Ofisi İstanbul, Cervantes Enstitüsü ve çeşitli Avrupa kültür kurumlarının iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Festival, Kadıköy, Çankaya ve İzmir Büyükşehir belediyelerinin katkılarıyla üç şehirde müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sound Of Europe Beşinci Yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de Olacak - Son Dakika

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