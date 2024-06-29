St. Pierre Kilisesi'nde Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı Ayini Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

St. Pierre Kilisesi'nde Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı Ayini Gerçekleştirildi

St. Pierre Kilisesi\'nde Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı Ayini Gerçekleştirildi

Hatay'da bulunan ve dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi'nde Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı için ayin düzenlendi. Ayine, Antakya ve Tüm Doğu Ortodokslar Patriği Onuncu Yuhanna Bereketi, Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal ve Hatay ve Mersin Rum Ortodoks Kilise Pederleri katıldı. Ayin sonrası 'Evrensel Barış' için dua edildi.

29.06.2024 12:52
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Hatay'da asrılar önce dağ yamacına inşa edilen ve dünyanın ilk mağara olması özelliğini taşıyan St. Pierre Kilisesi'nde Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı ayini gerçekleştirildi.

Antakya ilçesinde Habibi Neccar dağı eteklerinde bulunan ve Hristiyanların en eski kiliselerinden biri olan Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesinde, Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı için ayin yapıldı. Ayin sonrası 'Evrensel Barış' için dua edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar almayan St Pierre Kilisesi'nde düzenlenen ayine; Antakya ve Tüm Doğu Ortodokslar Patriği Onuncu Yuhanna Bereketi, Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal ve Hatay ve Mersin Rum Ortodoks Kilise Pederleri katıldı. Ayin dualar ve ilahilerle son buldu. Görünümüyle dikkat çeken St. Pierre Kilisesi'nin 1983 yılında Papa VI.Paul tarafından Hıristiyanlar için Hac yeri ilan edilmesiyle birlikte her yıl 29 Haziran'da Katolik Kilisesi tarafından tarihi kilisede ayin düzenleniyor.

Yapılan ayinde birlik, beraberlik ve yardımlaşma mesajları veren Latin Katolik Kilisesi piskoposu Antuan Ilgıt, "Antakya'da herkesin dinini özgürce yaşayabileceği açık şekilde dinini korumaya devam ediyor. Aynı şekilde sivil ve dini yetkililerinin barış içinde yaşamalarında bir başka güzel durumdur" ifadelerini kutladı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel St. Pierre Kilisesi'nde Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı Ayini Gerçekleştirildi - Son Dakika

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