Stratonikeia Gladyatörleri Belgeseli Muğla'da Gala Gösterimiyle Tanıtıldı - Son Dakika
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Stratonikeia Gladyatörleri Belgeseli Muğla'da Gala Gösterimiyle Tanıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Stratonikeia Gladyatörleri belgeselinin gala gösterimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Etkinlikte tarihçiler Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör antik kenti ziyaret ederek söyleşi gerçekleştirdi.

03.02.2025 21:51
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'Stratonikeia Gladyatörleri' belgeseli Muğla'da izleyiciyle buluştu

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Stratonikeia Gladyatörleri belgeselinin gala gösterimi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gösterim öncesinde, Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör, Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Antik kent gezisinin ardından gala etkinliğine katılan Ortaylı ve Şengör, söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Stratonikeia'nın tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, şunları söyledi: "Bugün Muğla'nın içerdiği, Menteşe'de sizi ağırlamak bizim için büyük bir onur. Stratonikeia, antik çağlardan bu yana birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, taşların yalnızca taş yoktu, onun sütununun ayrı bir hikayenin anlatıldığı kadim bir kent. Aşkın, mücadelenin, felsefenin, inancın, savaşın ve barışın iç içe geçerek bu antik üretimini koruyarak, insanlığın hikayesine ışık tutmak bizim için büyük bir mutluluk"dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise ortaya çıkan çıkış sürecini anlatırken, şu ifadeleri kullandı: " Bugün Stratonikeia'yı teknolojiyle buluşturuyoruz. Proje fikri ilk olarak Yatağan Belediye Başkanımıza iletilmiş, ardından Ticaret Odası'na taşınmış. Ticaret Odası Başkanımız ve Meclis Başkanımızın yönlendirmesiyle birlikte ulaştırıldı. Zaten Bilal Hoca ile bu konuda görüşmelerimiz vardı ve bu projeye tam destek verme kararı aldık Sayın Valimiz de sürece katkı sağladı. Muğla Tanıtım ve Kültürel Daire Başkanlığı'nın da sahiplenmesiyle bugün bu projeyi yaşamanın gururunu yaşadık"diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Stratonikeia Gladyatörleri Belgeseli Muğla'da Gala Gösterimiyle Tanıtıldı - Son Dakika

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