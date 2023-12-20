 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
SUBÜ Turizm Fakültesi Sokak Lezzetleri Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

SUBÜ Turizm Fakültesi Sokak Lezzetleri Etkinliği

SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türkiye'nin sokak lezzetlerinin tanıtıldığı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli sokak lezzetleri katılımcılara sunuldu ve öğrencilere kültürel bir deneyim yaşatıldı.

SUBÜ Turizm Fakültesi Sokak Lezzetleri Etkinliği
20.12.2023 - 12:32,
Abone Ol

SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türkiye'nin sokak lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlik düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türkiye'nin sokak lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlik düzenledi. Doç. Dr. Özgür Kızıldemir koordinatörlüğünde, bölüm öğrencilerinin hazırlığını üstlendiği etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, fakülte akademisyenleri ve öğrencileri katılım sağladı. Etkinlik süresince Türkiye'nin zengin sokak lezzetleri kültürünü yansıtan tavuk tantuni, Çeşme kumru, içli köfte, çiğ köfte, gözleme, halka tatlısı, ıslak hamburger, muhallebi, Adana kebabı, tavuklu pilav, Mersin tantunisi, Bursa tahinli pidesi, köfte ekmek, ayran ve limonata katılımcılara servis edildi. Katılımcılar, Türkiye'nin farklı yörelerine ait sokak lezzetlerini tatma fırsatı bulurken, etkinlik ise öğrencilere kültürel bir deneyim sundu. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakarya, Türkiye, Gastronomi, Etkinlik, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SUBÜ Turizm Fakültesi Sokak Lezzetleri Etkinliği - Son Dakika


12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01
Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok

Son Dakika
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:53 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 12:31:23. #1.13#
SON DAKİKA: SUBÜ Turizm Fakültesi Sokak Lezzetleri Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement