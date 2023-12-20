SUBÜ Turizm Fakültesi Sokak Lezzetleri Etkinliği

SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türkiye'nin sokak lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlik düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türkiye'nin sokak lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlik düzenledi. Doç. Dr. Özgür Kızıldemir koordinatörlüğünde, bölüm öğrencilerinin hazırlığını üstlendiği etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, fakülte akademisyenleri ve öğrencileri katılım sağladı. Etkinlik süresince Türkiye'nin zengin sokak lezzetleri kültürünü yansıtan tavuk tantuni, Çeşme kumru, içli köfte, çiğ köfte, gözleme, halka tatlısı, ıslak hamburger, muhallebi, Adana kebabı, tavuklu pilav, Mersin tantunisi, Bursa tahinli pidesi, köfte ekmek, ayran ve limonata katılımcılara servis edildi. Katılımcılar, Türkiye'nin farklı yörelerine ait sokak lezzetlerini tatma fırsatı bulurken, etkinlik ise öğrencilere kültürel bir deneyim sundu. - SAKARYA