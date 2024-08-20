Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı Türkiye Şampiyonasında Başarılı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı Türkiye Şampiyonasında Başarılı

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı Türkiye Şampiyonasında Başarılı

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü karate takımı, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Erkan Akköse ise Türkiye'yi İtalya'da temsil etmeye hazırlanıyor.

20.08.2024 15:34  Güncelleme: 15:36
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Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü karate takımı, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Ümit kategorisinde 1'inci olan Erkan Akköse, Türkiye'yi İtalya'da temsil etmeye hazırlanıyor.

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü karate takımı Sivas'ta düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti. Türkiye Ümit(14y-15y) kategorisinde Erkan Akköse rakibini yenerek 1'inci oldu. Altın madalya sahibi olan Akköse, milli takım seçmelerinde de birinci olmayı başardı. Genç sporcu Ekim ayında İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

1 altın 1 bronz madalya daha

Genç kategorisinde ise Aleyna Kahveci 1'inci olarak altın madalya sahibi olurken Melike İrem Gökçe ise 3'üncü olarak bronz madalya aldı. Genç sporcular hem ailelerine hem de tüm Sultangazi'ye büyük gurur yaşattı.

"Türkiye'de adımızı duyurduk, şimdi sıra İtalya'da"

Sivas'taki şampiyonada elde ettikleri başarılar için gençleri tebrik eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Gençlerimizle ne kadar gurur duysak az. Artık Sultangazi sporla adını duyurur hale geldi. Bundan ötürü çok mutlu ve gururluyuz. Önce gençlerimizi yetiştiren teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Ardından çocuklarını spora yönlendiren ailelerimize onlara her daim destek oldukları için de teşekkürü bir borç biliyorum. Bir şehri geliştirmek istiyorsanız eğitime, kültüre, sanat ve tabi ki spora önem vereceksiniz. Göreve geldiğimizden beri şehrimizi Sultan Şehir hedefine ulaştırmak için var gücümüzle çalıştık. Gençlerimiz sporla, sanatla uğraşsın diye onlara yeni alanlar açtık. Emeklerimizin meyvesini topladığımızı görmek çok güzel. Türkiye'de adımızı duyurduk, şimdi sıra İtalya'da. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı Türkiye Şampiyonasında Başarılı - Son Dakika

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