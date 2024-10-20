Sultangazi'de 7. Hamsi Festivali Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultangazi'de 7. Hamsi Festivali Coşkusu

Sultangazi\'de 7. Hamsi Festivali Coşkusu

Sultangazi Belediyesi, Anadolu Kültür Festivali kapsamında 7. Hamsi Festivali'ni düzenledi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde 2 ton hamsi ikram edildi ve yüzlerce vatandaş keyifli anlar geçirdi.

20.10.2024 17:25  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi'nin Anadolu Kültür Festivali çerçevesinde düzenlediği 7. Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi ikram edildi. Festival renkli görüntülere sahne olurken, yüzlerce vatandaş keyifli vakit geçirdi.

Sultangazi Belediyesi'nin Anadolu Kültür Festivali çerçevesinde 7. Hamsi Festivali düzenlendi. Belediyenin etkinlik alanında Sultangazi Rizeliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Rize'nin birbirinden lezzetli yiyecekleri ve müzikleri vatandaşlarla buluştu. Birbirinden güzel lezzetlerin buluştuğu festivalde vatandaşlara 2 ton hamsi ikram edildi. Festivale, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, YRP İlçe Başkanı İbrahim Yasin, Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Başça, Kırkpınar Ağası Ufuk Ünlü ve yüzlerce vatandaş katıldı. Balık ekmek yemek isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu.

"İnsan böyle yerlerde kimliğini yeniden buluyor"

Festivale gelen Kemal Kurt, "Burada oturuyorum. Rizeliyim. Hamsi bizim çocuğumuz gibi. Hamsi yer oynarız biz. Havayı sıcak bulunca geldim. Organizasyon güzel. Burada yok yok yani. Böyle etkinlikler düzenlenmeli. İnsan böyle yerlerde kimliğini yeniden buluyor. Devamını istiyoruz" dedi.

"Burada balık ekmek, çay dağıtıldı"

Festivale ailesiyle gelen Nisa Kaya ise, "Buraya babam ve annemle geldim. Burada balık ekmek, çay dağıtıldı. Burası güzel bir yer herkese tavsiye ederim. Karadeniz'e özel festivaller çok güzel oluyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Sultangazi, Festival, istanbul, Etkinlik, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi'de 7. Hamsi Festivali Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 03:22:08. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de 7. Hamsi Festivali Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.