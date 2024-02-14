Sungurlu Kaymakamlığına Yeni Atama

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Son kaymakamlar kararnamesi ile Sungurlu Kaymakamlığı görevine atanan Mutlu Köksal, görevine başladı.

Denizli Tavas Kaymakamı iken yayınlanan Kaymakamlar kararnamesi ile Sungurlu Kaymakamlığına atanan Mutlu Köksal, bugün ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Mutlu Köksal'ı Kaymakamlık önünde İlçe Jandarma Komutanı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Belediye Başkan vekili Mesut Özsaray, Belediye Başkan yardımcısı Sakine Sarıyüce, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Müftü Süleyman Eroğlu ve daire amirleri karşıladı.

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 2006 yılında lisans, 2010 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 2008 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Gelir-Uzman yardımcısı olarak kamu görevine başladı.

2009 yılında Kırıkkale Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine başlangıç yaptı. Kaymakam Vekilliği görevini Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ifa etti. İçişleri Bakanlığınca düzenlenen 96. Dönem Kaymakamlık kursunu başarıyla bitirerek sırasıyla Konya- Hadim, Şanlıurfa- Halfeti, Ankara- Çamlıdere, Adıyaman- Gölbaşı ilçelerinde görev yapmasının ardından 18.08.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tavas Kaymakamı olarak göreve başladı. Köksal, 2024 kararnamesi ile de Sungurlu Kaymakamlığı'na atandı ve bugün ilçeye gelerek yeni görevine başladı.

Evli ve bir çocuk babası olan Kaymakam Mutlu Köksal çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. - ÇORUM