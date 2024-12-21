Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Son Dakika
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Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

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Suriye'den 1940 yılında göç etmek zorunda kalan ve 1980 yılında Kenan Evren döneminde vatandaşlıktan çıkarılan Türkler, yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyor. Kendilerini unutulan Türkler olarak tabir eden topluluk, Türk vatandaşlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep ediyor.

21.12.2024 10:16  Güncelleme: 11:00
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Suriye'den 1940 yılında göç etmek zorunda kalan ve 1980 yılında Kenan Evren döneminde vatandaşlıktan çıkarılan Türkler, yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyor.
Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçesinde 1940 yılında yaşayan yaklaşık 150-200 Türk vatandaşı, İsmet İnönü döneminde dini baskılar nedeniyle Suriye'nin başkenti Şam'a göç etti. Buradaki bir mahallede yaşamaya başlayan Türklerden bazıları hem Suriye hem de Türk vatandaşı oldu. Ancak 1980 yılında Kenan Evren'in yönetime el koymasıyla Suriye'de yaşayan Türkler vatandaşlıktan düşürüldü. Aynı aileden dahi bir kişi Türk vatandaşı, bir kişi Suriye vatandaşı olarak kaldı.

YENİ DÖNEMDEN UMUTLULAR

Şimdilerde ise Suriye'de 400 hanenin yaşadığı Türk mahallesindeki Türkler, yeni dönemden umutlu. Mahalle sakini Türkler, yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Mahalle sakinlerinden Abdurrahman Süleyman, "Buradaki herkes ile akrabayız. Hepimiz Hatay'ın Hassa ilçesinden geliyoruz. Buradaki insanların yüzde 90'ının Türk kimliği yok. 1940 yılında babam buraya gelmiş. Dinini Türkiye'de yaşayamayınca buraya göç etmiş. Benim doğum yerim Suriye. Biz bir kimlik istiyoruz. Bizi Türk olarak tanısınlar. Bize hiç kimse bakmadı. Yeni sistemden umutluyuz. Sayın Erdoğan'dan destek istiyoruz. Hepimiz Türkiye vatandaşı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kenan Evren'in kimliksizleştirdiği Suriye'deki Türkler, yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyor

TÜRKİYE'DE ASKERLİK YAPMAK İSTİYORLAR

1935 yılı Hatay doğumlu olduğunu söyleyen başka bir mahalle sakini ise, "Memleketimizden vazgeçemeyiz" dedi.abasının Suriye'ye göç ettiğini belirten mahalle sakini Mahmut Muduk ise, "Buradan kimlik almışlar ve burada kaldık. Bizim hepimizin Türkiye'de aslında vatandaşlığı var ama Kenan Evren ülkenin başına gelince hepsini bozdu 1980 yılında. Eğer alabilirsek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyoruz. Çünkü benim orada torunlarım var. 4 tane torunum var. Bu milletin oraya (Türkiye'ye) gidemeyip askerlik yapamamasının sebebi Kenan Evren dönemindeki vatandaşlıktan düşürülmesinden kaynaklı" diye konuştu.

"KARDEŞİM TÜRK, BEN SURİYELİYİM"

Abdurrahman Yakup ise kardeşinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ancak kendisinin Suriye vatandaşı olduğunu belirterek, "Bizim aslımız Hatay. Benim babam 1939 yılında Halep'e gelmiş, sonra da buraya (Şam'a) gelmiş. Bizim kayıtlarımız vardı, ancak kapandı. Orada askere gidemediler, burada kaldılar. Burada kalanlar Suriyeli oldu, benim amca ve dayı oğulları Türk oldu. Biz Suriyeli olduk, onlar Türk oldu. Benim annem ve babam Türk, ben Suriyeliyim. Kardeşim Türk, ben Suriyeliyim. Dayımın oğlu Türk, ben Suriyeliyim. Ne yapalım, nasıl vatandaşlık istemeyelim" ifadelerini kullandı.

Kenan Evren'in kimliksizleştirdiği Suriye'deki Türkler, yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyor
Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yardım istedi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Zafer musaboğlu:
    LAİkler katledilen, yakıp yıkılan, öldürülen, ülkeden sürgün edilen bu insanların "HAKKINI Ö DE YE ME YE CEK Sİ NİZ" 17 6 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Türk her yerde Türkdür.Öyle sen vatandaşlıktan çıktın demeyle Türklük gitmez.Ne mutlu Türküm diyene. 19 0 Yanıtla
  • Mstf apnr:
    Dini kullanmaktan vazgeçin. 1939’da Hatay Türkiye’ye bağlandı. Bunlarda 1939’da gitmişler Suriye’ye. Anlaşılan Türkiye’ye bağlanmasını yedirememişler. 11 4 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    her yerde kemalizm zulmü 8 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hâkediyorsunuz 2 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    Suriye açık gidebilirsiniz Arap istemiyoruz 3 2 Yanıtla
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