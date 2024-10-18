Suriyeli Öğrencilerle Uyum Sorunu

Yerel

(ELAZIĞ) - Eğitim Bir Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, "Buradaki bazı okullarımızın mevcudunun üçte biri Suriyeli öğrencilerden oluşuyor. Tabii burada görev yapan öğretmenlerimizin işi kolay değil. Çünkü hem Türkçe bilmeyene hem bir taraftan Türkçe dil eğitimi verilirken bir taraftan da eğitimlerine devam ediliyor. Dolayısıyla sınıftaki mevcutlar arasında Suriyeli öğrenci sayısı artınca öğretmenin sınıfta ders işlemesi çok zorlaşıyor" dedi.

Eğitim Bir Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Elazığ'daki bir çok okulda yabancı uyruklu öğrencilerle Türk öğrencilerin bir arada öğrenim görmesinin eğitimde uyum sorunu yaşattığını söyledi. Eğitime adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşanmaması için bu çocuklara okul öncesi bir dil eğitimi verilmesi gerektiğini belirten Bahşi, öğretmenlerden gelen şikayetlerin ise arttığını belirtti.

"Öğretmenlerimizin işi kolay değil"

İbrahim Bahşi şunları söyledi:

"Ülkemizde şu an özellikle Suriyelilerin belli illerde yoğunlaştığını biliyoruz. İlimiz de yoğun göç alan illerden biri. Bu kapsamda biz ülke olarak daha önce ki dönemlerde bir zulümden kaçan insanlara kapılarımızı açtık. Gerçekten bir emsal gibi. Bunlar muhacir gibi geldiler. Belirli bir süre sonra tabi bu bazı problemleri de beraberinde getirdi. Özellikle çocukların eğitimi söz konusu olunca bu bölgeden gelen ve belli bölgelerde belli noktalarda yoğunlaşan yabancı uyrukluların, Suriyeli öğrencilerin eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çeşitli çalıştaylarla değerlendirildi ve en son bulundukları bölgedeki okullarda kaynaştırma şeklindeki bir eğitim sistemi ile hem dil öğrenip hem de mümkün olduğu kadar eğitimlerine devam etmeleri konusunda bir karar alındı.

Bu anlamda bizim de özellikle Sanayi Mahallesi ve o bölgelerdeki okullarımızda yoğunlaşan bir Suriyeli nüfus var çocuklar var. Buradaki bazı okullarımızın hemen hemen üçte biri, okul mevcudunun üçte biri Suriyeli öğrencilerden oluşuyor. Tabii burada görev yapan öğretmenlerimizin işi kolay değil. Çünkü gelen öğrencilerin çoğu bu son dönemlerde gerçi ülkemizde kala kala Türkçeyi öğrendiler ama hem Türkçe bilmeyene hem bir taraftan Türkçe dil eğitimi verilirken bir taraftan da eğitimlerine devam ediliyor. Dolayısıyla sınıftaki mevcutlar arasında Suriyeli öğrenci sayısı artınca öğretmenin sınıfta ders işlemesi çok zorlaşıyor. Yani gerçekten bu konuda hocalarımız çok şikayetçi oluyor. Yani bu öğrencilerin hem konuşma açısından, dil açısından problem yaşadığını dersi anlamadığını, dinlemediği sürecin başında bayağı bir sıkıntı yaşandı.

"Dil problemi çözüldükten sonra eğitime adaptasyon sağlandı"

Dil problemi çözüldükten sonra öğrencilerin eğitimine adaptasyon sağlandığını görmekteyiz genel anlamda. Sadece eğitim açısından değil, genel anlamda bir problem bir sorun yaşanıyor. Şu an bununla ilgili devletimizin bir politika geliştirmesi gerekiyor. Bunlar geri mi gidecekler, ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak mı devam edecekler? Misafir olarak böyle mi devam edecekler? O yüzden bizim devletimizin çizeceği politikaya göre bunlarla ilgili mutlaka öncesinde bir dil eğitimi almaları ve daha sonra bizim çocuklarımızın bizim öğrencilerimizin eğitimine engel olmayacak şekilde bir mutlaka bir çözüm üretilmesi gerekiyor.

"Uyum noktasında sıkıntılar ortaya çıkarıyor"

Yabancı uyruklu öğrencilerle Türk öğrencilerin aynı anda eğitim görmesinden dolayı uyum problemi olmaktadır. özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf mevcudunun yarısına kadar olması hem yabancı uyruklu öğrencilerin adaptasyonu hem de Türk öğrencilerin sınıfa uyum noktasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf içerisinde fazla olması Türkçe okuma ve yazma öğrenmesinde sıkıntı olmaktadır. Çünkü sınıf içerisinde Türkçe'ye gerek duymamaktadırlar. Elazığ'da doğup büyüyen ilkokul çağına gelmiş bir öğrencinin herhangi bir şekilde bir kelime Türkçe öğrenmemesi, kendilerinin asimile olmak istememesinden kaynaklanıyor. Ancak yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf mevcudunun yarısı kadar olması uyum noktasında sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Yabancı uyruklu öğrencilerin bir sınıfta toplanması ve onlara Türkçe öğretilmesi de uyum noktasında problem olur."