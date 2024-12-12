Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor - Son Dakika
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Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor

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Suriye'de savaşın sona ermesiyle Reyhanlı'da Suriyelilerin dönüşü artıyor, sınır kapısında hareketlilik gözlemleniyor.

12.12.2024 11:32
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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY)- Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeliler nedeniyle sınır kapılarındaki hareketlilik sürüyor. Hatay Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı'nda da Suriyelilerin kimisi ülkelerine geçmek için beklerken, kimisi de akrabalarını uğurlamaya geldi. Ailesi ve işi olanların daha sonra geleceklerini söyleyen bir Suriyeli, ""Savaş bitti, bence herkes dönsün artık Suriye'ye, Halep'e yardım etsin" dedi.

Hatay Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönmek için geçiş yaptıkları yerlerden biri. Yetkililer, pazar günü 216 kişinin geçtiğini belirtirken, pazartesi günü için bir rakam açıklamadı. Ancak haftanın ilk günü gün boyu gün boyu en fazla bin kişinin geçiş yaptığı tahmin ediliyor. İlk günlere göre geçiş sayısında azalma olduğu gözlemleniyor.

Suriyeli Ömer Yasir: " Türkiye'ye bir daha dönüş yapmam"

10 seneden beri Türkiye'de yaşayan ve İstanbul'da tekstil sektöründe çalışan Ömer Yasir, memleketi İdlib'e gitmek için sınır kapısına geldi. Yasir, "Türkiye'de çok şey gördüm. Bir daha geri dönüş yapmam. On senedir anne, baba, teyze akraba görmedim. Ben hepsini göreceğim. Suriye daha iyi olacak. Esad gitti, kim yanında onun. Amerika filan kimse kalmadı orada. Bir tek bizim halk kaldı" şeklinde konuştu.

Suriyeli Ahmet: "Savaş bitti herkes dönsün"

Halep'e gitmek için Cilvegözü'ne gelen Ahmet adlı Suriyeli, 11 yıl İstanbul'da yaşadığını belirterek, artık savaşın bittiğini, Türkiye'de kalmaya gerek olmadığını söyledi. Türkiye'ye teşekkür eden Ahmet, Suriyelilere ülkeye dönüş çağrısı yaptı. Ahmet, "Savaş bitti, bence herkes dönsün artık. Suriye'ye, Halep'e yardım etsin. Biz muhaliflere güveniyoruz o yüzden de gitmek istiyoruz. Durumu bizden daha zor aileler, burada kalıyorlar Halep düzelene kadar, sonra giderler. Biz bekarız kalmaya gerek yok" diye konuştu.

Suriyeli Mustafa: "Kardeşlerimi uğurlamaya geldim"

Mustafa isimli Suriyeli de kardeşlerini Suriye'ye uğurlamak için İstanbul'dan geldiğini, şu an işi olduğunu, işini bitirdikten sonra 4- 5 ay sonra kendisinin de gideceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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