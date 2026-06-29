Takoran Vadisi su sporlarının yeni gözdesi oldu - Son Dakika
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Takoran Vadisi su sporlarının yeni gözdesi oldu

Takoran Vadisi su sporlarının yeni gözdesi oldu
29.06.2026 13:17
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Şanlıurfa'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Takoran Vadisi, su sporlarında önemli bir merkez haline geliyor. Daha önce su altı sporcuları, kano tutkunları ve sportif olta balıkçılarını ağırlayan vadi, bu kez Stand Up Paddle sporcularına ev sahipliği yaptı.

Şanlıurfa'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan turizm destinasyonlarından Takoran Vadisi, su sporlarında önemli bir merkez haline gelmeye devam ediyor. Daha önce su altı sporcuları, kano tutkunları ve sportif olta balıkçılarını ağırlayan vadi, bu kez Türkiye'nin farklı illerinden gelen Stand Up Paddle sporcularına ev sahipliği yaptı. Fırat Nehri'nin eşsiz manzarası eşliğinde kürek çeken sporcular, hem spor yapmanın hem de Takoran Vadisi'nin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmenin keyfini yaşadı. Bölgenin sakin yapısı ve elverişli su koşulları, katılımcılardan tam not aldı.

Takoran Vadisi su sporlarının yeni gözdesi oldu

STAND UP PADDLE SPORCULARI VADİDE BULUŞTU

Takoran Vadisi, su sporları tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen Stand Up Paddle sporcuları, Fırat Nehri üzerinde kürek çekerek bölgenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Doğal yapısı, sakin atmosferi ve su sporlarına uygun parkurlarıyla dikkat çeken vadi, katılımcıların beğenisini kazandı. Sporcular, Takoran Vadisi'nin hem spor hem de doğa turizmi açısından önemli bir rota olduğunu ifade etti.

Takoran Vadisi su sporlarının yeni gözdesi oldu

DİRLİK: TAKORAN VADİSİ MUAZZAM BİR ROTA

SUP sporcusu Şevval Dirlik, Takoran Vadisi'nin Türkiye'deki en özel parkurlardan biri olduğunu belirtti. Dirlik, "Bugüne kadar ülkemizin birçok farklı noktasında Stand Up Paddle yaptım. Ancak Takoran Vadisi, doğası ve atmosferiyle bambaşka bir deneyim sunuyor. Bana bu spor için hangi ülkeyi önerdiğimi soruyorlar. Ben de 'Hangi ülke değil, Türkiye'de hangi şehir?' diye sormalısınız diyorum. Takoran Vadisi su sporları için muazzam bir rota. Herkesi bu eşsiz doğayı keşfetmeye davet ediyorum" dedi.

Takoran Vadisi su sporlarının yeni gözdesi oldu

SU SPORLARI BÖLGE TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR

Takoran Vadisi'nde 15 yıldır tekne kaptanlığı yapan Mahmut Durak ise bölgeye yönelik ilginin her geçen yıl arttığını söyledi. Durak, son dönemde su sporlarına yönelik yoğun bir talep oluştuğunu belirterek, "Yıllardır yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyoruz. Su altı sporcuları, kanocular, sportif olta balıkçıları ve şimdi de SUP sporcularını ağırlıyoruz. Bu hareketlilik hem bölgenin tanıtımına hem de turizm potansiyeline önemli katkı sağlıyor. İş hacmimizin artmasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. Doğal güzellikleri ve Fırat Nehri'nin sunduğu parkurlarla dikkat çeken Takoran Vadisi, su sporları ve doğa turizmine ilgi duyan ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Haber: Ali Karademir

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