Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Futbol Takımı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Futbol Takımı'nı Ziyaret Etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Futbol Takımı\'nı Ziyaret Etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Erkek Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan 75. Yıl Mühibe Germirli Ortokulu Futbol Takımı sporcularını ziyaret ederek tebrik etti.

08.02.2024 15:17  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Erkek Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan 75. Yıl Mühibe Germirli Ortokulu Futbol Takımı sporcularını ziyaret ederek tebrik etti.

Mevlana Mahallesinde bulunan 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu'ndaki ziyarete Başkan Yalçın ve Yaşar Dönmez ile birlikte AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da eşlik etti. Okul Müdürü Murat Kumral tarafından karşılanan heyet, bahçedeki öğrencilerin alkışıyla karşılandı. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlerin eğitim hayatıyla birlikte sporla da ilgilenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek; "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözü sizde hakikaten yerini bulmuş. Sizlerin dersleri mutlaka daha iyi olacak. Çünkü sağlıklı yetişmek üzere bir disipline girmişsiniz. İkisini birden götürmek büyük bir fedakarlık. Öncelikli sizi ve ailelerinizi kutluyor, tebrik ediyorum. Elde ettiğiniz başarıdan dolayı da ayrıca tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum. İnşallah sizleri Türkiye finallerinde de görerek başarılarınızla övünürüz. Emeği geçen bütün öğretmenleri kutluyorum." dedi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de; "Hem okulumuzu çok güzel bir şekilde temsil ettiniz hem de ilçemizi gururlandırdınız. Siz gururlanırken bizleri de gururlandırdınız. Dolayısıyla sizleri tebrik ediyorum. Bundan sonraki turnuvalarda da sizlere başarılar diliyorum. Bir taraftan sporunuzu yaparken diğer taraftan derslerinizi düzenli bir şekilde çalışmayı ihmal etmeyin." diye konuştu.

Program, heyetin şampiyon öğrencilerle birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    22:20 İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    22:01 Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    21:15 Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

  • 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    20:42 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

  • Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı
    20:17 Pakistan'da seçim günü 51 terör saldırısı: 12 ölü, 39 yaralı

    Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı
    19:37 Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.

  • Futbolda devrim gibi karar! Mavi kart uygulaması hayata geçiriliyor
    19:01 Futbolda devrim gibi karar! Mavi kart uygulaması hayata geçiriliyor

    Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.

  • Lübnan'ın güneyinde dron saldırısı: 3 ölü
    18:58 Lübnan'ın güneyinde dron saldırısı: 3 ölü

    Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.

Mustafa Yalçın, Yaşar Dönmez, Futbol, Talas, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Futbol Takımı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 23:01:51. #1.11#
SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Futbol Takımı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement