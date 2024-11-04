Talas'ta Kızılay Binası ve İyilik İçin El Ele Yarışması - Son Dakika
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Talas'ta Kızılay Binası ve İyilik İçin El Ele Yarışması

Talas\'ta Kızılay Binası ve İyilik İçin El Ele Yarışması

Talas Kızılay binasının açılışı ve 'İyilik İçin El Ele' resim yarışmasının ödül töreni, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti. Yarışmada Gülşen Gökkurt birinci olurken, üçüncülüğü elde eden Tuğçe Cıngıllıoğlu para ödülünü Kızılay'a bağışladı.

04.11.2024 15:10  Güncelleme: 15:11
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; " Türkiye'de Kızılay binası olarak tasarlanıp projelendirilen tek bina Talas Kızılay binası. Burasını hep birlikte elbirliğiyle yaptık" dedi.

Kızılay Haftası münasebetiyle Kızılay Talas Şubesi'nde düzenlenen 'İyilik İçin El Ele' resim yarışmasının ödül töreni ve her yaştan gönüllülere plaket takdimine Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, yarışmanın jüri başkanı Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, hayırsever Halil Ünal ve Kızılay gönüllüleri katıldı. Programın açılışında konuşan Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, ilçe binası olarak tek bir odadan ibaret olduklarını fakat Başkan Yalçın ve hayırsever Halil Ünal sayesinde modern bir binaya kavuştuklarını söyledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, 156. yılındaki Kızılay'ın kuruluşunun hayırlı olmasını dileyerek; "Nice yıllarda hizmet etmek nasip olsun. Bizden sonraki nesillere aktarılacak bu hizmette de başarılar diliyorum. Bu binanın yapılışında temelden tavana kadar iyi bir gönül dokunuşuna örnek olduğunu belirtmek isterim. Bu bina tamamlandığından bir hafta sonra 6 Şubat depremleri oldu. Sanki deprem için hazırlanmış gibi bir yer olmuştu. Bu binaya Kızılay Genel Merkezinden gelenler hep şunu dedi. 'Türkiye'de ilk defa Kızılay binası olarak tasarlanıp projelendirilip yapılmış tek bina. Bu binanın bütün ilçelerde olmasını sağlayalım' demişlerdi. Bütün bunların yanında en güzeli burada hizmet veren gönüllüler. Türkiye'de Kızılay başka ama Kayseri'de ve Talas'ta hakikaten daha başka çalıştı. Her türlü faaliyette bulunan ve gençleri de böyle bir motivasyona ittiği için düzenlenen resim yarışmanda emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, Kızılay'ın 156 yıldır ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu ifade ederek, "Bu binayı sadece ilçemize değil, ilimize, ülkemize ve tüm dünyaya hizmet etmek için kazandıran sayın belediye başkanımıza ve hayırsever Halil Amcaya teşekkür ediyorum. Deprem döneminde her günümüz burada geçti. Burası olmasaydı yaptığımız işler belki yüzde 50 oranda azalacaktı." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez tarafından Kızılay gönüllüleri ile resim yarışmasında dereceye girenlere plaket ile ödüllerini verildi. Yapılan resim yarışmasında Gülşen Gökkurt birinci, Emine Ertaş ikinci, Tuğçe Cıngıllıoğlu ise üçüncü oldu. Yarışmada üçüncülüğü elde eden Tuğçe Cıngıllıoğlu para ödülünü Kızılay Talas Şubesi'ne bağışladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Kızılay Binası ve İyilik İçin El Ele Yarışması - Son Dakika

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