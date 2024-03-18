Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın'a 61 Milyar TL değerinde 210 tesis inşa etti - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın'a 61 Milyar TL değerinde 210 tesis inşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın\'a 61 Milyar TL değerinde 210 tesis inşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın'da son 21 yılda 210 tesis inşa ederek 61 milyar TL değerinde yatırım gerçekleştirdi. Bu tesisler arasında sulama tesisleri, barajlar, göletler ve taşkın koruma tesisleri bulunuyor. Ayrıca, Aydın'ın su kaynaklarının değerlendirilmesi için yeni barajlar inşa ediliyor ve içme suyu tesisleri tamamlanıyor. Bu projelerle tarımsal üretim potansiyeli artırılırken, taşkın riski azaltılıyor ve enerji üretimi sağlanıyor.

18.03.2024 10:25  Güncelleme: 10:27
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Aydın'a son 21 yılda 61 Milyar 186 Milyon TL değerinde 210 tesis inşa edildiği açıklandı.

'Su Vatandır' hassasiyeti ile çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı suyun özellikle tarım ve sanayide oluşturduğu güçlü etkisi sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına imkan sağlarken yapmış olduğu taşkın koruma tesisleri ile de taşkınlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için de mücadele ediyor.

Aydın'da asırlık projeleri hayata geçirerek 591 bin 898 dekar araziyi suyla buluşturan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 21 yılda Aydın'da inşa edilen 42 sulama tesisi ile 591 bin 898 dekar tarımsal arazinin sulamaya açıldığı belirtildi. Elverişli tarım arazileri, uygun iklim özellikleri ve çalışkan Aydınlıların emekleriyle can bulan bereketli toprakları, tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Aydın'da refah düzeyinin artması için son 21 yılda; 210 adet tesis ile 61 milyar 186 milyon TL yatırım yapıldığı belirtilirken, Aydın'da son 21 yılda 14 baraj, 13 gölet ile 17 adet yeraltı depolama tesisi inşa edilerek, 597 milyon m su depolama hacmine ulaşıldığı kaydedildi.

Aydın'ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Şu anda 4 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 6 bin 448 dekar tarımsal araziyi sulamaya açmayı ayrıca Kuşadası ile Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerini yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme kullanma suyu ile buluşturmayı hedefleniyor. Diğer taraftan Aydın'da son 21 yılda tamamlanan içme suyu tesisleri ile 594 bin 344 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 72,60 milyon m içme suyu temin ediliyor. Ayrıca, Aydın'da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 103 adet taşkın koruma tesisi ile Aydın şehir merkezi, 121 adet yerleşim yeri ve 169 bin 869 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. 19 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz" denildi.

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Aydın'da 8 adet iş tamamlanarak toplam 351 bin 142 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkat çekilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı;

"Aydın'da 80 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır. Aydın'da son 21 yılda 6 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 264,09 GWh enerji üretimi sağlanıyor. Kurulu gücü 89 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 388 milyon 212 bin 300 TL katkı sunuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 92 bin 469 hanenin enerji ihtiyacını Aydın ilinde kurulu olan HES'lerle karşılıyoruz. Hayata geçirilen projeler hakkında değerli Aydınlılardan, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle 'Türkiye Yüzyılı' idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın'a 61 Milyar TL değerinde 210 tesis inşa etti - Son Dakika

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