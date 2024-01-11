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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Bağımsız Büyük Tarsus Hareketi'ni başlattı - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Bağımsız Büyük Tarsus Hareketi'ni başlattı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yerel seçim öncesi 'Bağımsız Büyük Tarsus Hareketi başlıyor' sloganı ile bağımsızlık vurgusu yaptı. Bozdoğan, Tarsus için çalışmaktan vazgeçmeyeceğini belirterek, 'Bu hikaye daha yeni başlıyor, bu destan daha yazılacak çok sayfa var' dedi. Büyük Tarsus Hareketi, Tarsus'un kalkınma ve gelişme hedeflerine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

11.01.2024 - 14:24,
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yerel seçim öncesi "Bağımsız Büyük Tarsus Hareketi başlıyor" sloganı ile bağımsızlık vurgusu yaptı. Sabahın erken saatlerinde belediye tesisleri önünde çalışanlar tarafından karşılanan Haluk Bozdoğan, "Bugün şu güzelim Tarsus'a hain oyun oynamaya ve özellikle de rantın peşinden gidenlere karşı benimle birlikte yaptığınız yoldaşlığı hiçbir zaman unutmayacağım. Bu hikaye, bu destan devam edecek. Şimdi eskiden daha güçlüyüz, emin olun" dedi.

Sabahın erken saatlerinde belediye tesislerine giriş yapan Başkan Bozdoğan, belediye personeli tarafından coşku ile karşılandı. Başkan, Tarsus için çalışmaktan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğini belirtirken, "Destanımız bitmeyecek, Bağımsız Büyük Tarsus Hareketi ile birlikte daha güçlü yarınlara ilerleyeceğiz" dedi.

Bağımsız adaylık kararını, "Tarsus için daha güçlü yarınlara" yönelik bir adım olarak değerlendiren Başkan Bozdoğan, halkın her zaman siyasetin üzerinde olduğunu ve bu anlamda Tarsus'a daha iyi hizmet etmek adına bağımsızlık kararı aldığını söyledi. Bozdoğan, "Tarsus'un gelişimi ve refahı için çalışmaya devam edeceğim. Bu hikaye daha yeni başlıyor, bu destan daha yazılacak çok sayfa var" dedi.

Başkan Bozdoğan, 2024 seçimlerinin Tarsus için bir dönüm noktası olacağını belirtti. Yerel seçimlerin 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşeceğini hatırlatan Bozdoğan, Tarsus halkının desteğiyle daha büyük başarılar elde etmeyi hedeflediğini dile getirdi. Başkan Bozdoğan'ın açıklamaları, Tarsus'un geleceğine yönelik heyecanı arttırdı. Büyük Tarsus Hareketi, Tarsus'un kalkınma ve gelişme hedeflerine yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.

"SİYASET HALKIN ÜZERİNDE OLAMAZ"

Halkın her zaman siyasetin üzerinde olduğunu vurgulayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Herhalde ömrümün son 20 yılında bu kadar duygulanmadım. Allah hepinizden razı olsun. Burada o kadar güzel şeyler yaptınız ki. O kadar güzel çalıştınız ki hepinizi çok seviyorum. Sizlerin bugün burada beni şu karşılarken aklıma getirdiğim hep bir şey vardı siyaset halkın üzerinde olamaz. Ne olursa olsun halk siyasetin her zaman üzerindedir" diye konuştu.

"ASIL DESTAN 31 MART 2024'DE YAZILACAK"

Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün şu güzelim Tarsus'a hain oyun oynamaya ve özellikle de rantın peşinden gidenlere karşı benimle birlikte yaptığınız yoldaşlığı hiçbir zaman unutmayacağım. Bu hikaye, bu destan devam edecek. Eskiden daha güçlüyüz, emin olun. Bugün hem sağdan hem soldan sabaha kadar binlerce telefon geldi. Binlerce mesaj geldi. Demek ki değerli dostlar, değerli işçiler, değerli memurlarım, biz çok güzel işler yapmışız. O yaptığınız işlerle her biriniz gurur duyun. Ama asıl destan 31 Mart 2024'de yazılacak. ve sizlere söz veriyorum, halka her gittiğim yerde bunların ne olduğunu anlatacağım."

"YEPYENİ BİR ZAFER OLACAK"

Yepyeni bir zaferin olacağını belirten Başkan Bozdoğan, "Çalıştırmadıkları meclisi ve bugünkü gelinen belediyenin performans testlerinde Ankara'da her zaman ilk 10'da olmasını herkese anlatacağım. Sizlerle gurur duyuyorum. Size benim onurumsunuz. Ama sizlerden rica ediyorum, daha fazla çalışalım, daha fazla kenetlenenim, daha fazla birlikte olalım, yepyeni bir zafer olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek, sözlerini sonlandırdı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Bağımsız Büyük Tarsus Hareketi\'ni başlattı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Bağımsız Büyük Tarsus Hareketi'ni başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Bağımsız Büyük Tarsus Hareketi'ni başlattı - Son Dakika
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