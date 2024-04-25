Tartıştığı kişiyi polislerin gözü önünde ayağından vurdu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Yerel

Tartıştığı kişiyi polislerin gözü önünde ayağından vurdu... O anlar kamerada

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Giresun'da bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı polislerin gözü önünde ayağından vurdu. Olay, Hacımiktat Camii önünde meydana geldi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Z.D. adlı şahıs, polislerin müdahalesiyle elinden silah alınarak gözaltına alındı. Yaralı olan O.Y. ise sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri de bulunuyor. Soruşturma başlatıldı.

25.04.2024 21:17
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Tartıştığı kişiyi polislerin gözü önünde ayağından vurdu... O anlar kamerada

Giresun'da silahlı kavga: 1 yaralı A) - Giresun'da bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Hacımiktat Camii önünde Z.D. ve O.Y arasında arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Z.D. araca bindirmeye çalıştığı O.Y.'yi polislerin gözü önünde ayağında vurarak yaraladı.

Polislerin müdahalesiyle elinden silah alınan Z.D. gözaltına alınırken, yaralı O.Y. ise olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan anlar ise vatandaşların cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Giresun, Kavga, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tartıştığı kişiyi polislerin gözü önünde ayağından vurdu... O anlar kamerada - Son Dakika

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