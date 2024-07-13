Taşan Yardan Çayı kafeteryada maddi zarar neden oldu - Son Dakika
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Yerel

Taşan Yardan Çayı kafeteryada maddi zarar neden oldu

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Denizli'nin Babadağ ilçesinde, şiddetli yağış kent merkezinden geçen Yardan Çayının taşmasına neden oldu. Sel suları, yüksek kesimlerden sürüklenen dal ve kaya parçalarıyla birlikte işletmede maddi hasara neden oldu.

13.07.2024 15:47  Güncelleme: 15:55
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Taşan Yardan Çayı kafeteryada maddi zarar neden oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Babadağ ilçesinde, şiddetli yağış kent merkezinden geçen Yardan Çayının taşmasına neden oldu. Sel suları, yüksek kesimlerden sürüklenen dal ve kaya parçalarıyla birlikte işletmede maddi hasara neden oldu.

Denizli'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, il merkezinin yanı sıra Güney ve Babadağ ilçelerinde yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yağışın en fazla etkili olduğu merkez olan Babadağ ilçesinde, şiddetli yağış kent merkezinden geçen Yardan Çayının taşmasına neden oldu. Çaydan taşan sel suları nedeniyle bir kafeteryayı su bastı.

İşletme sel sularının yüksek kesimlerden getirdiği kaya ve dal parçalarının yanı sıra çamurla doldu. İçecek dolaplarını deviren sel suları, içerideki malzemeleri de sürükleyip götürdü. Sel baskınına anında müdahale eden Babadağ Belediyesi ekipleri, oluşabilecek daha büyük bir kaybın önüne geçmek için önlemler aldı. Belediye ekipleri iş makinesi ve arazözlerle kısa süre kapanan yolu tekrar ulaşıma açtı.

Taşan Yardan Çayı kafeteryada maddi zarar neden oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taşan Yardan Çayı kafeteryada maddi zarar neden oldu - Son Dakika

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