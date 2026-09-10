Taşköprü'de engelli Öztürk'ün köy yolu tekerlekli sandalye için asfaltlandı - Son Dakika
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Taşköprü'de engelli Öztürk'ün köy yolu tekerlekli sandalye için asfaltlandı

Taşköprü\'de engelli Öztürk\'ün köy yolu tekerlekli sandalye için asfaltlandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Köçekli köyünde yaşayan yürüme engelli Görkem Öztürk'ün evine ulaşan stabilize yol, akülü aracını rahat kullanabilmesi için İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltlandı. Öztürk, daha önce çukurlar yüzünden sorun yaşadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yürüme engelli Görkem Öztürk'ün köyünün stabilize yolu, tekerlekli sandalyesini daha rahat kullanabilmesi için asfaltlandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Köçekli köyünde yaşayan, yürüme engelli Görkem Öztürk için stabilize olan köy yolu, asfalt yapıldı. Öztürk'ün akülü tekerlekli aracını rahat kullanabilmesi için çalışma yapan Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, engelli bireyin evine ulaşan yolu konforlu bir hale getirdi. Asfaltlanan yolda, akülü aracını rahatlıkla kullanan Öztürk, daha önce yolların stabilize olmasından dolayı sık sık sorun yaşadığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, Taşköprü ilçesindeki Köçekli grup yolu ile birlikte ilçenin en çok ziyaret edilen mesire alanına da ulaşımın sağlandığı Küçüksu köyündeki yol da bitümlü sıcak asfalt karışımıyla (BSK) asfaltlandı. Köçekli grup yolu ile Küçüksu köyü grup yolunu kullanan vatadaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

"Yolun asfalt yapılması benim için çok iyi oldu"

Yolun asfaltlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Görkem Öztürk, "Vallahi bu yolun yapılması benim için çok iyi oldu. Bu çukurlardan kurtulmak benim için büyük bir avantaj. Burada aşağıda bir köy var, orada yaşıyorum. Oradan buraya gelirken neler çekiyordum, anlatamam? Şimdi buranın yapılması benim için çok iyi olacak. Bu yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Köyümüzün yolunun asfaltlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Taşköprü ilçesine bağlı Köçekli köyü muhtarı Mustafa Gürpınar da, "Bize devletimizin vermiş olduğu bu imkandan dolayı tüm köylülerin adına çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı, her yer bozuktu. En azından öğrencilerimizi taşıyan servis araçlarımız için de faydalı olacak. Gurbetten gelen bir sürü insanlarımız var. Kasislerden dolayı araçlarımız arızalanıyor. En azından bunlardan kurtulmuş olacağız. Yardımı yapan başta devletimiz, milletimiz, bu emeği geçen herkes için de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ulaşım daha kaliteli bir hale geldi"

Taşköprü ilçesi Yukarı Şehirören köyü muhtarı Satılmış Göksu ise asfaltlanan grup yolunu 7 tane köyde yaşayan vatandaşlar tarafından kullanıldığını belirterek, "Ayrıca bu yolu Sinop ve Kargı köyleri de kullanmakta. Yollarımız çok bozuktu. Arabalar zor gidip geliyordu ve vatandaşardan şikayetler alıyorduk. Ama şu anda sıcak asfalt yapıldı. Ulaşım daha kaliteli bir hale geldi. Vatandaşlarımızın memnun olacağını düşünüyorum ve kaliteli bir daha yaşam süreceklerini düşünüyorum. Bu süreçte, bu yolun yapımında emeği geçen büyüklerimize, daire amirlerimize, siyasetçilerimize, devletimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Taşköprü ilçesine bağlı Alasökü köyünün muhtarı Berent Yaşar Göksu da, "Köyümüzün ve çevre köylerimizin ana grup yollarının asfaltları atıldı. Öncelikle daire amirlerimize, burada emeği geçen siyasetçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. 40-50 sene sonra böyle bir hizmeti buraya getirdiler. Çünkü yollarımız çok kötüydü" ifadelerini kullandı.

"Gözde mekanlardan Küçüksu Mesire Alanına giden yolumuz asfaltlandı"

Taşköprü ilçesine bağlı Küçüksu köyü muhtarı Selçuk Ertürk ise, "Küçüksu köyümüzde sıcak asfalt çalışmalarımız tamamlandı. Devletimize, milletimize çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir çalışma oldu. Küçüksu Mesir Alanımız buraya yakın. Çok gelen oluyor. Kastamonu'nun ve Taşköprü'nün gözde mekanlarından bir tanesidir. Yolunun asfaltlanması çok güzel oldu" dedi.

Öte yandan, Kastamonu Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede İl Özel İdaresinin bin 54 köy ve 2 bin 627 bağlı birimden oluşan toplam 3 bin 681 kırsal yerleşime hizmet verdiği belirtildi. Açıklamada, 9 bin 860 kilometrelik yol ağında kesintisiz ulaşımın sağlanması ve mevcut standartların yükseltilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

İl Özel İdaresi, İnsan Hakları, Engelliler, Kastamonu, Taşköprü, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taşköprü'de engelli Öztürk'ün köy yolu tekerlekli sandalye için asfaltlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taşköprü'de engelli Öztürk'ün köy yolu tekerlekli sandalye için asfaltlandı - Son Dakika
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