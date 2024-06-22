Tatil Dönüşleri Başladı: Bandırma'da Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika
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Tatil Dönüşleri Başladı: Bandırma'da Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle memleketlerinden veya tatil beldelerinden dönen sürücüler nedeniyle yollarda hareketlilik yaşanıyor. Bandırma'da Kurban Bayramı tatili sonrası vatandaşların dönüş telaşı başlarken, yollarda oluşabilecek yoğunluğa karşı denetimler artırıldı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yol kontrollerini sıklaştırarak sürücülerin düzenli seyahat etmelerini sağlıyor. Özellikle Erdek gibi Güney Marmara bölgesinin tatil beldelerinden dönen vatandaşların memleketlerine dönüşleri hızlanmış durumda. Yoğunluğun olduğu bölgelerde Emniyet ekipleri tarafından müdahale edilerek aksaklıkların önüne geçilmeye çalışılıyor.

22.06.2024 17:17
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Tatil dönüşleri başladı

Bayram bitti, tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Bandırma'da Kurban Bayramı dönüş yoğunluğu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle memleketlerinden veya tatil beldelerinden dönen sürücüler nedeniyle yollarda hareketlilik yaşanıyor

Bandırma'da Kurban Bayramı tatili sonrası vatandaşların dönüş telaşı başlarken, yollarda oluşabilecek yoğunluğa karşı denetimler artırıldı.

Kurban Bayramı tatilini değerlendiren vatandaşların dönüş yolculukları başlarken, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yollarda yoğunluğa karşı denetimlerini artırdı. Yol kontrolleri aralıksız devam ederken, sürücüler düzenli olarak yarılıyor. Özellikle Güney Marmara bölgesinin tatil beldesi olan Erdek'te tatilini tamamlayan vatandaşların memleketlerine dönüşleri hızlanmış durumda. Zaman zaman kilitlenme noktasına gelen ana yollar, kameralar üzerinden sıkı takip edilerek, yoğunluğun olduğu bölgelerde Emniyet ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

9 günlük tatilin ardından yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tatil Dönüşleri Başladı: Bandırma'da Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatil Dönüşleri Başladı: Bandırma'da Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu - Son Dakika
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