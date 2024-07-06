Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Tavşanlı - Tunçbilek karayolu 4. kilometrede Ekmekçi Dede Mesire alanında elektrikli araç devrildi. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

06.07.2024 09:34
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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı - Tunçbilek karayolu 4. kilometrede Ekmekçi Dede Mesire alanında elektrikli araç devrildi. Tavşanlı'da meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Tavşanlı Tunçbilek yolu üzerinde bulunan Ekmekçi Dede Mesire Alanı içerinde B.K. idaresindeki 43 AFL 570 plakalı elektrikli araç mesire alanı içinde seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek takla attı. Trafik kazası sonrası araç sürücüsü B.K. ile yanında yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine belirtilen yere gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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