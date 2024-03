TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Oyunu Kullandı

Yerel

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesinde kurulan 1245 numaralı sandıkta kullandı. Kurtulmuş, "Seçimin bu ana kadar geldiğimiz süreç içesinde büyük bir olgunlukla geçmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile oylarını kullanmak için Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi'ne geldi. Okul bahçesinde kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Kurtulmuş, daha sonra "1245" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Kurtulmuş, daha sonra kabine geçerek oyunu kullandı. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, sandık görevlilerine de başarılar diledi.

"Seçimin bu ana kadar geldiğimiz süreç içesinde büyük bir olgunlukla geçmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz"

Seçim kampanyası sürecinin olgunluk içinde geçtiğini söyleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bugün Türkiye sandık başına gidiyor. Seçim kampanyası gerçekten fevkalade demokratik olgunluk içerisinde şölen havasında geçti. Türkiye'nin her yerinde mitingler, toplantılar, bütün adaylar, siyasi partiler görüşlerini dile getirdiler. Bu bir yerel seçim olduğu için adaylar, kendi ilçelerine yapacakları hizmetleri, seçmenleri ile paylaştılar. Bugün öz sırası seçmende. Sandıkta oy kullanacak olan 65 milyonu aşkın vatandaşımız, Türkiye'nin her yerinde sandığa giderek bugün oylarını kullanacaklar. Ülkemize ve milletimize 5 yıl boyunca yönetecek olan yerel yöneticileri seçeceğiz. Seçimin bu ana kadar geldiğimiz süreç içesinde büyük bir olgunlukla geçmiş olması da memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Her seçimden sonra dünyaya söylediğimiz gibi dünyada güçlü bir yapabilen ve güzel bir sonuçla yapabilen önemli ülkelerden birisiyiz"

Türkiye'nin her seçimi güzel bir ortamda geçirdiğini söyleyen Başkan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki bugünde Türkiye'nin her yerinde büyük bir güvenlik içerisinde, olgunluk içerisinde olaysız bir şekilde seçimler tamamlanır. Her seçimden sonra dünyaya söylediğimiz gibi dünyada güçlü bir yapabilen ve güzel bir sonuçla yapabilen önemli ülkelerden birisiyiz. Türkiye bu yerel seçimi de geride bırakır. Seçimin sonuçlarının şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Seçilecek bütün yerel yöneticilere, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, il genel meclisi olan illerde il genel meclisi üyelerine ve mahalle muhtarlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye bu seçimi de geride bıraktıktan sonra Türkiye Yüzyılı hedeflerine çok hızlı bir şekilde çok daha güçlü bir şekilde yürüyecektir"

Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru yüründüğünü söyleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde vatana ve millete en güzel şekilde hizmet edebilecek bir hizmet dönemi diliyorum. Seçimler hayırlı olsun. Seçimlerin sonucu Türkiye'nin geldiği demokratik olgunluğu göstermesi açısından da inşallah hayırlı olacaktır. Türkiye bu seçimi de geride bıraktıktan sonra Türkiye Yüzyılı hedeflerine çok hızlı bir şekilde çok daha güçlü bir şekilde yürüyecektir. Özellikle dünyadaki gelişmeler ve bölgemizdeki gelişmeler, bu coğrafyada Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini gösteriyor. Bu seçimler, bizim için bu anlamda bir göstergedir. İçeride birliği ve dirliği sağlayacak beraberlik, bütünlük içerisinde milli hedeflerimize odaklanarak yolumuza devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün seçilecek arkadaşları tebrik ediyorum. Buradayım İstanbul'dayım. Seçimi İstanbul'dan takip edeceğiz. Yarın Ankara'ya geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un seçimi İstanbul'da takip edeceği, yarın da Ankara'ya geçeceği öğrenildi. - İSTANBUL