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TBMM'de 'Sayın Öcalan' söylemine bir grup vatandaştan protesto - Son Dakika
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TBMM'de 'Sayın Öcalan' söylemine bir grup vatandaştan protesto

- TBMM'de 'Sayın Öcalan' söylemine bir grup vatandaştan protesto Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP/DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a 'Sayın Öcalan' söylemi nedeni ile bir grup vatandaş açıklamada bulunarak Öcalan fotoğrafı yaktı.

21.12.2023 - 17:11,
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- TBMM'de 'Sayın Öcalan' söylemine bir grup vatandaştan protesto

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP/DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a 'Sayın Öcalan' söylemi nedeni ile bir grup vatandaş açıklamada bulunarak Öcalan fotoğrafı yaktı.

HDP/DEM Grup Başkanvekili Beştaş'ın TBMM'de yaptığı konuşmada terörist başı Abdullah Öcalan'a ""Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz çünkü milyonlarca Kürt halkının 'irademdir' dediği bir siyasi liderdir. Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi, büyük bir yazar ve düşünürdür" söylemi sonrasında bir grup vatandaş HDP Ankara İl Başkanlığı önünde protesto gerçekleştirdi. Ellerinde, 'Sayın değil, vatan haini Apo', 'Bebek Katili Apo' pankartları ile toplanan 15 kişilik grup adına konuşan Mahmut Alan, "Amerika'nın kuklası, siyonizmin dansözü, İsrail'in köpeği, Kürt çocuklarını kandırıp dağda tecavüz eden tecavüzcüler iki gün önce maalesef Meral Danış isimli şahıs üzerinden TBMM'de 'Bir yazar, düşünür ve siyasi lider' olarak nitelendirildi. Bu milletin vekillerinden bir tepki maalesef herhangi bir tepki gelmedi. Hiçbir ülkede, hiçbir yerde vatanına ihanet edenler meclise giremez, vekil olamaz. Bizim ülkemizde her ne hikmetse polisi, askeri şehit eden, hakim, savcı, öğretmeni, doktoru, suçsuz bebekleri şehit edenler cüret buluyorlar. 6 milyon oy için bu siyasiler orada susuyorlar. Şehit ailelerinin için sızlamıştır. Ben de bir şehit ailesi olarak buradan tepki gösteriyorum. Abdullah Öcalan'a sayın, siyasi lider demek bu vatana ihanettir. Bunu söyleyenleri buradan kınıyorum. Tepkisiz kalanlara da yazıklar olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Grup daha sonrasında ellerinde getirdikleri 'Öcalan' fotoğraflarını HDP Ankara İl Başkanlığı önünde yakmalarının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

TBMM\'de \'Sayın Öcalan\' söylemine bir grup vatandaştan protesto
Kaynak: İHA
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