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Tek seansta 3 ameliyat olarak sağlığına kavuştu - Son Dakika

Tek seansta 3 ameliyat olarak sağlığına kavuştu

03.11.2021 14:27

- Tek seansta 3 ameliyat olarak sağlığına kavuştu Yıllardır böbrek ağrıları yaşayan Denizlili hasta Osman Sarın, sürekli böbrek taşı tedavisi görüyor ama vücut böbrek taşını yenilediği için tekrar tedavi olmak zorunda kalıyordu.

- Tek seansta 3 ameliyat olarak sağlığına kavuştu

DENİZLİ - Yıllardır böbrek ağrıları yaşayan Denizlili hasta Osman Sarın, sürekli böbrek taşı tedavisi görüyor ama vücut böbrek taşını yenilediği için tekrar tedavi olmak zorunda kalıyordu. Çare bulma amacıyla son olarak Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne gittiğinde böbreklerde kist olduğunu, böbrek kanalının çıkışında darlık olduğunu ve böbreklerinde tekrardan taş oluştuğunu öğrendi. Üroloji Kliniği'nden Prof. Dr. İbrahim Yıldırım ve Op. Dr. Ali Gürağaç'ın yaptığı kapalı operasyonla sağlığına kavuştu.

Yaptığı araştırmalar sonrasında Özel Denizli Tekden Hastanesi'ni tercih eden Osman Sarın, tek seansta 3 ameliyat birden oldu. Başarılı ameliyatlarıyla adından söz ettiren Tekden Hastanesi Üroloji doktorları, yaptığı operasyonla hastayı sağlığına kavuşturdu. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından Osman Sarın'a doktorlar yaptığı kontrolde sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"3 ameliyatı tek seansta yaparak hastanın konfor düzeyini arttırdık"

Kapalı yöntem ile gerçekleştirilen ameliyat sayesinde karın duvarına daha az tahribat verildiğini belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, "Öncelikle hastanın böbreğindeki kiste müdahale ederek laparoskopik yani kapalı yöntemle hastanın böbreğinde bulunan kisti çıkardıktan sonra, böbrekle mesane arasında uzanan üreter dediğimiz idrar kanalı ayrılarak bu oluşumdaki darlık segmenti çıkarıldı. Daha sonra böbrek kanalında oluşturulan bu açıklıktan flexible yani son nesil teknoloji, esnek cihazlarla girilerek hastanın böbrek içindeki taşlarına da müdahale edildi ve lazerle toz haline getirildi. Bu işlem sonrası böbrek kanalı ve böbrek laparoskopik piyeloplasti dediğimiz yöntemle kapalı olarak tekrar birleştirildi. Normal şartlarda bu üç farklı işlem için üç farklı ameliyat gerekebileceği halde biz bu ameliyatları tek seansta hem de kapalı olarak yaparak hastanın konfor düzeyini ciddi anlamda arttırdığımız gibi iş gücü kaybının da önüne geçerek sosyal hayata dönüşünü hızlandırdık" dedi.

"Hastamıza aynı seansta 3 ameliyat gerçekleştirmiş olduk"

Tek seansta 3 ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Üroloji uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, "Osman Bey bize sağ yan ağrısı ile başvurduğunda yapılan muayene ve tetkiklerinde karın içinden geçen ve böbreğe gelen damarlardan bir tanesinin böbrekten mesaneye idrarı taşıyan üreter dediğimiz böbrek kanalına bası yaparak böbreğin boşalmasını zorlaştırdığını gördük. Bunun yanı sıra böbrekte şişme meydana getirdiğini, böbrek içinde çok sayıda taş olduğunu ve bu böbrekte büyükçe bir kisti olduğunu saptadık. Karın ön duvarında yaklaşık 1 santimetrelik 4 tane kesi yaparak bu açıklıktan laparoskopik ve flexible cihazlarla girilerek hastanın böbrek kistine, böbrek içindeki taşlarına müdahale ettik. Daha sonra böbrekten mesaneye gelen damar basısına uğrayan kısmını çıkardık ve damar basısından kurtararak tekrar böbrekle birleştirdik." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren ameliyattan sonra kendisini iyi hissettiğini belirten Osman Sarın, "Yaklaşık 20 yıldır böbreklerim taş üretiyordu. Daha önce gittiğim hastanelerde yapılan tetkiklerde böbreklerimde taş olduğu söyleniyordu ve yapılan tedaviye rağmen sürekli yeniliyordu. Sonra Tekden Hastanesi'nden İbrahim Bey ve Ali Bey'in isimlerini duydum. Muayenemi oldum. Yıllardır yaşadığım şikayetlerin hepsini anlattım. Yapılan tahlillerden sonra böbreğimde kist olduğunu, taş olduğunu ve kanalın dar olduğunu söylediler. 3 hastalığımı da tek ameliyatla yapacaklarını söylediler. Ben de verdikleri güvenle kabul ettim. Ameliyatım 3 saat sürmesine rağmen şu an gayet iyiyim. Herhangi bir ağrım sızım yok. Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne ve beni sağlığıma kavuşturdukları için doktorlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

Tek seansta 3 ameliyat olarak sağlığına kavuştu
Tek seansta 3 ameliyat olarak sağlığına kavuştu
Tek seansta 3 ameliyat olarak sağlığına kavuştu
Tek seansta 3 ameliyat olarak sağlığına kavuştu

İbrahim Yıldırım, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tek seansta 3 ameliyat olarak sağlığına kavuştu - Son Dakika


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