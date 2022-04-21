Tekirdağ'da İlçeyi İkiye Bölen Tren Yolu Vatandaşı Mağdur Ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da İlçeyi İkiye Bölen Tren Yolu Vatandaşı Mağdur Ediyor

21.04.2022 17:26

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesini ikiye bölen tren yolu nedeniyle karşıya geçmekte zorlanan ilçe halkı tren yolunun ilçe dışına çıkarılmasını istiyor. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Muratlı’yı ortadan ikiye bölen tren yolu ilçemizin kanayan yarası” dedi.

FERHAT AKGÜN

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesini ikiye bölen tren yolu nedeniyle karşıya geçmekte zorlanan ilçe halkı tren yolunun ilçe dışına çıkarılmasını istiyor. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Muratlı'yı ortadan ikiye bölen tren yolu ilçemizin kanayan yarası" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ilçeyi ikiye ayıran tren yolu nedeniyle sıkıntılar yaşayan vatandaşları dinledi.

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ile tren yolunda açıklama yapan Aygun, "Muratlı ilçemizi ikiye ayıran tren yolunun olduğu yerdeyiz. Muratlı'yı ortadan ikiye bölen tren yolu ilçemizin kanayan yarası. Vatandaşımızın bir sıkıntısı olduğu zaman karşıya geçmekte zorlanıyorlar. Sıkıntılı olan bölgedeyiz. Burada aynı zamanda vagonlara yükleme yapılıyor. Bu da ayrı bir işin sıkıntısı. Hem karşıya geçmekle hem de yükleme yapılması ile ilgili vatandaş dertli" dedi.

"BİR AN ÖNCE ÇARE İSTİYORUZ"

Milletvekiline sıkıntılarını anlatan Turankazımdirik Mahalle Muhtarı Hasan Yüce ise şunları söyledi:

"Bu mahallenin 19 yıldır muhtarlığını yapıyorum. Önce buraya bir tel örgü çekildi. Burada yıllardır indirme bindirme yapılıyor. Burada tuğla indirim ve bindirimi var. Bu işlem 3,5 yıl sürecekmiş. Şehir güvenliğini tehdit etmektedir. Bu indirme bindirme işleminin bir an önce ilçemizden kaldırılmasını istiyoruz. İnanlı Çeşme mevkiinde devlet demiryollarının 30 dönüm yeri var. Bu işlemin oraya alınmasını istiyoruz. Tel örgüyle bölünen tren yolu nedeniyle mahallemin çarşı bağlantısı devamlı kesik durumda. Mahalleli sağlık ocağına gitmek için en az 1.5 kilometre yürümek zorunda. Burada yaşlısı var, aracı olmayan var, bu yolu gitmek zorunda.  Buna bir an önce çare istiyoruz. Yeraltı geçidi olsun, ama en önemlisi bu tren yolunun şehir içinden kaldırılmasını istiyoruz. Kömür cüruflarının haline bakın balçık ve çamurdan geçemiyoruz."

Tekirdağ'da İlçeyi İkiye Bölen Tren Yolu Vatandaşı Mağdur Ediyor
Tekirdağ'da İlçeyi İkiye Bölen Tren Yolu Vatandaşı Mağdur Ediyor
Tekirdağ'da İlçeyi İkiye Bölen Tren Yolu Vatandaşı Mağdur Ediyor
Tekirdağ'da İlçeyi İkiye Bölen Tren Yolu Vatandaşı Mağdur Ediyor

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Cumhuriyet Halk Partisi, İlhami Özcan Aygun, Milletvekili, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da İlçeyi İkiye Bölen Tren Yolu Vatandaşı Mağdur Ediyor - Son Dakika


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