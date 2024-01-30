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Tekirdağlı kadınlar İsrail'in saldırıları altındaki Gazzeli çocuklara kıyafet dikiyor - Son Dakika
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Tekirdağlı kadınlar İsrail'in saldırıları altındaki Gazzeli çocuklara kıyafet dikiyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sağlanan kumaş desteğiyle Tekirdağ'daki eğitici kursiyer kadınlar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazzeli çocuklar için eşofman üretiyor. 5 bin eşofmanın Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.

Tekirdağlı kadınlar İsrail\'in saldırıları altındaki Gazzeli çocuklara kıyafet dikiyor
30.01.2024 - 12:46,  Güncelleme: 12:56
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Tekirdağlı kadınlar İsrail'in saldırıları altındaki Gazzeli çocuklara kıyafet dikiyor.

Süleymanpaşa Belediyesinin kumaş desteği sağlamasıyla daha önce pandemide binlerce maske üreten Tekirdağ merkez Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezindeki eğitici kursiyer kadınlar, bu sefer de İsrail'in saldırıları altındaki Gazzeli çocuklar için kolları sıvadı.

18 kursiyer eğitici kadın, çalışmalara başlayarak el emeği göz nuru ürünleri tek tek dikerek, saldırılardan etkilenen çocukların üşümemesi için eşofman üretiyor. Kadınların dikeceği 5 bin eşofman buradan Mersin'e gönderilerek oradan da Gazze'ye ulaştırılacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, dikişi kursunu ziyaret ederek gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yaptığını vurguladı. İsrail'in saldırılarını lanetleyen Uzunlar, "Burada dikim yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özel ve manevi değeri olan bir iş yapıyorlar. Binlerce çocuğa bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize" dedi.

Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray da ilk etapta 5 bin eşofman takımı dikeceklerini ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan proje kapsamında çalışmalara başladık. Ürünler, Türkiye genelinde bulunan tüm halk eğitimi merkezleri kanalıyla Mersin'e gönderilecek. Buradan da gemiyle Gazze'ye ulaştırılacak. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kurs öğreticisi Gökçe Arca Ünlüer ise böyle bir imkan sağlandığı için ilgililere teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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