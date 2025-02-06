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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 11 teknik üniversitenin bir araya gelmesiyle "Teknik Üniversiteler Birliği" kuruldu. İlki 3 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'da icra edilen Teknik Üniversiteler Birliği toplantısına Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak katılım sağladı.

Teknik üniversiteler arasında eğitim, araştırma, Ar-Ge faaliyetleri ve sanayi iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan birlik, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantının açılış konuşmasında Teknik Üniversiteler Birliği'nin mühendislik eğitimi, araştırma kültürü ve sanayi-üniversite iş birliği alanlarına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Özvar, "Teknik üniversiteler, inovasyon ve teknoloji üretiminde kritik rol oynayan kurumlar olarak ortak projeler ve araştırmalarla ülkemizin kalkınmasına destek verecektir." dedi.

Teknik Üniversiteler Birliği'ne; İstanbul Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi dahil oldu.

Toplantıda ayrıca, teknik üniversitelerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlaması, ortak araştırma merkezleri kurulması ve uluslararası projelerde iş birliği yapılması konuları ele alındı. - ERZURUM