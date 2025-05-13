Teknoloji rüzgarı Selçuklu'da esiyor - Son Dakika
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Teknoloji rüzgarı Selçuklu'da esiyor

Teknoloji rüzgarı Selçuklu'da esiyor Selçuklu TEKNO-SEL Teknoloji ve Robot Yarışması başladı Konya'nın merkez Selçuklu ilçe Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL 2025 Teknoloji ve Robot Yarışması başladı.

13.05.2025 19:50
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Teknoloji rüzgarı Selçuklu'da esiyor

Selçuklu TEKNO-SEL Teknoloji ve Robot Yarışması başladı

KONYA - Konya'nın merkez Selçuklu ilçe Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen TEKNO-SEL 2025 Teknoloji ve Robot Yarışması başladı.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda büyük bir ilgi ile başlayan, gençlerin teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen organizasyonla beraber teknoloji rüzgarı üç gün boyunca Selçuklu'da esecek. 99 okuldan bin 60 öğrencinin 567 robot ile yarışacağı ve 337 danışmanın görev alacağı bu heyecanlı organizasyonda gençler teknoloji ve robotik alanlarında tasarladıkları projeleri sergileme fırsatı buluyor. Yarışma 15 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek ödül töreni ile sona erecek. Serbest Proje kategorisinde düzenlenecek yarışmalar için 75 takım için 75 adet stant kuruldu. Takımlar yarışmaya katıldıkları ürünleri stantlarda sergiliyor ve sırası gelen takım jüri önüne çıkıyor. Organizasyon süresi boyunca her bir stant içerisinde yarışmaya katılan projeler sergileniyor. Uluslararası Spor Salonu'nun otopark alanında kurulan çadır alanında ise öğrencilerle birlikte eğlenceli deneyler, el becerilerini geliştiren atölye aktiviteleri gerçekleştiriliyor ve çeşitli oyunlar oynanarak, etkinlik boyunca katılımcıların teknolojiyle iç içe olmaları sağlanıyor.

"TEKNO-SEL, gençlerimizin hayal gücünü, teknik bilgi ve becerilerini ortaya koydukları çok kıymetli bir platform"

Geçen yıl başlatılan TEKNO-SEL Teknoloji ve Robot Yarışmasını bu yıl da devam ettirerek geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu organizasyon yalnızca bir yarışma değil; aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hayal gücünü, teknik bilgi ve becerilerini ortaya koydukları çok kıymetli bir platform. Üç gün boyunca sürecek olan ve Robotik Proje alanında ortaokul ve lise öğrencilerimizin, Serbest Proje alanında ise ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimizin katılım sağladığı yarışmamız; Temel Seviye Çizgi İzleyen, İleri Seviye Çizgi İzleyen, Labirent Ustası, Mini Sumo, İHA-Mini Drone, Tasarla Çalıştır, Yumurta Toplayan ve Serbest kategori olmak üzere 8 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. 99 okuldan bin 60 öğrencimizin 567 robot ile hünerlerini sergileyeceği bu büyük organizasyonda 337 danışman öğretmenimiz de gençlerimize rehberlik ederek, onların yanında olacak. Serbest kategoride öğrencilerimiz Enerji - İmalat ve Verimlilik, Akıllı Şehirler, Tarım ve Su olmak üzere 3 farklı temada 75 projeyi hazırladı" dedi.

"Yarışan her bir öğrencimiz, gelecekte Türkiye'nin teknoloji alanındaki başarılarına yön verecek"

Yarışmanın gençleri sadece teknolojiyle buluşturmadığını aynı zamanda özgün düşünmeye, tasarlamaya, üretmeye ve algoritmik düşünmeye de teşvik ettiğini belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Gençlerimiz burada sadece robot üretmiyor; problem çözmeyi öğreniyor, birlikte hareket etmeyi öğreniyor ve en önemlisi geleceğe yön verecek olan teknoloji dünyasının bir parçası olmayı deneyimliyor. Yarışmamızın sonunda dereceye giren öğrencilerimize 15 bin ila 50 bin TL arasında bir ödül desteğinde de bulunacağız. Ayrıca InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, Serbest Proje Kategorisinde dereceye giren üniversite takımlarımıza atölye eğitimi ve mentörlük desteği, 1. olan takımımıza ise bir yıl süreyle ofis kullanım hakkı sağlayarak girişimcilik yolculuklarına da destek olmuş olacağız. Yine Uluslararası Spor Salonu otopark alanında kurulu olan teşhir çadırlarında yıl boyunca üretim ve satış yapan okullarımızın ürün tanıtım sergisi, üniversitelerimizin, Selçuklu Gençlik Meclisimizin, Selçuklu Belediyespor Kulübümüzün, T3 Vakfımızın ve SETAP atölyelerimizin de yer alacağı etkinliklerimiz olacak. Öğrencilerimiz burada eğlenceli deneyler yapacak, el becerilerini geliştirecek, atölyelere katılacak, oyunlarla keyifli vakitler geçirecek. Kısacası TEKNO-SEL ile hem teknolojiyi yaşayacak hem de deneyimlenerek eğlenecekler. Bu büyük organizasyona emek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, öğretmenlerimize, danışmanlarımıza ve elbette ki yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki burada yarışan her bir öğrencimiz, gelecekte Türkiye'nin teknoloji alanındaki başarılarına yön verecek bireyler olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefine inşallah bu gençlerimizle birlikte ulaşacağız. Gençlerimize güveniyoruz. TEKNO-SEL yarışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmaların ardından yarışmaların startı verildi. Açılış törenine, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de katıldı.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Teknoloji, Selçuklu, Etkinlik, Yerel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Teknoloji rüzgarı Selçuklu'da esiyor - Son Dakika

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