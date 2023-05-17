Temel atma törenindeki görüntüleriyle infial yaratan Defne Devlet Hastanesi, yakın bir tarihte açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Temel atma törenindeki görüntüleriyle infial yaratan Defne Devlet Hastanesi, yakın bir tarihte açılıyor

17.05.2023 15:19

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinin yapımı sona erdi. Temel atma törenindeki görüntülerle gündem olan Defne Devlet Hastanesi, önümüzdeki günlerde hizmete alınacak.

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar 54. günde tüm hızıyla devam ediyor. Çok sayıda personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı hastanede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Tabelası asılan çevre düzenlemesi yapılmaya başlanan hastanenin içine tüm gerekli sağlık cihazları ve mobilyalar da yerleştirildi.

Temel atımı gündem olan Defne Devlet Hastanesi, açılış için gün sayıyor

HAFTAYA AÇILIŞI YAPILACAK

Açılmasına 6 gün kala hastanedeki çalışmalarda sona gelindiği görüldü. Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane yer alıyor. Hastanenin önümüzdeki günlerde hizmete açılması bekleniyor.

Bostancık Mahalle Muhtarı Sabri Sarıoğlu, hastane inşaatını yakından takip ettiğini belirterek, gelinen noktadan memnun olduklarını kaydetti.

Temel atımı gündem olan Defne Devlet Hastanesi, açılış için gün sayıyor

"HİZMETTEN MEMNUNUZ"

Hizmetin çok güzel olduğunun altını çizen Sarıoğlu, "Defne'de hiç kimse hastanenin kısa sürede bu kadar hızlı yapılacağını tahmin etmiyordu. Herkes önce gülüp geçiyordu, şaka zannettiler herhalde. 2 aya yakın sürede büyük çalışmalar yapıldı. Hastane bitmek üzere. Hatay ve Defne'mize hayırlı olsun. Görüştüğümüz vatandaşlarımız hepsi hizmetten memnun. Emeği geçen herkese çok teşekkürler hem mahallem hem de Defne adına" diye konuştu.

Temel atımı gündem olan Defne Devlet Hastanesi, açılış için gün sayıyor

"HİÇ KİMSE BU KADAR HIZLI HİZMET BEKLEMİYORDU"

Hatay'da seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek bir oy çıktığını hatırlatan Sarıoğlu, "Millet bunun farkında. Bazı cahil kesimler var onlara ne yapsan yaranamazsın. Hastanenin bu duruma geleceğini kimse tahmin edemiyordu 2 ay içinde. Seçimlerde ikinci turdaki o farkın kapanması zor. Yapılan hizmetten çok memnunuz. Hiç kimse bu denli hızlı bir hizmet beklemiyordu" ifadelerine yer verdi. -

Temel atımı gündem olan Defne Devlet Hastanesi, açılış için gün sayıyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Hastane açsan ne olacak 2 ay sonraya randevu veriliyor Cevap Yaz 9 97 Yayından Kaldır
500

Devlet Hastanesi, Kahramanmaraş, Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Temel atma törenindeki görüntüleriyle infial yaratan Defne Devlet Hastanesi, yakın bir tarihte açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlam durmazsak sandığa çökecekler
16:44 İlişkilerinde yine kriz mi çıktı? Icardi'nin uyguladığı yasak Wanda Nara'yı her gün ağlatıyor
16:29 Baba ile evladı, birer saat arayla aynı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti
16:26 Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur çalışmalarına başlayarak video çekti! Sinan Oğan'ın 2. tur için destek şartına da değindi
16:26 24 milyon takipçiye ulaşmasının ardından bornozla dans eden Salma Hayek, defalarca kez frikik verdi
16:15 24 milyon takipçiye ulaşan oyuncu Salma Hayek, bornozla dans ederken defalarca kez frikik verdi
16:12 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Fenerbahçe hakkında konuştu: Bazıları kıskançlık seviyesinde ilgili
16:07 Norveçli golcü Haaland'ın yemeğini görenler tuhaf tepki gösterdi: Midemiz bulandı
16:02 Girdiği evde seçmen kağıdını düşüren hırsız, kıskıvrak yakalandı
16:00 Ahbaplar hakkında çıkan haberler hakkında konuşan Haluk Levent: İftira atıyorlar, bölgedeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2023 17:08:34. #1.11#
SON DAKİKA: Temel atma törenindeki görüntüleriyle infial yaratan Defne Devlet Hastanesi, yakın bir tarihte açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement