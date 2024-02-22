Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, EYBİLDER\'i ziyaret etti

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği'ni (EYBİLDER) ziyaret etti.

Başkan Ataç, CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile Eskişehir'de faaliyet gösteren hemşehri derneklerini ziyaret etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak EYBİLDER'i ziyaret eden Başkan Ataç ve Ünlüce'ye vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Dernekte meşaleler ve alkışlar eşliğinde karşılanan Ataç ile Ünlüce, çok sayıda vatandaş ile bir araya geldi. Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz'ın da katıldığı buluşmada; EYBİLDER Başkanı Davut Mülayim, Başkan Ataç ve Ünlüce'yi ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

EYBİLDER Başkanı Mülayim, "Büyük çoğunluğumuz Tepebaşı'nda yaşıyoruz. Bir il kadar, Bilecik ilinin nüfusu kadar Eskişehir'de yaşayan Bilecikli var. Bizler Eskişehir'de yaşıyoruz ve bu dernekte yardımlaşma kültürümüzü geleceğe aktarmak için faaliyet gösteriyoruz. Bizi ziyaret eden başkanlarımıza teşekkür ediyorum, sağ olun" dedi.

Ziyarette söz alan Başkan Ataç, şunları dile getirdi:

"BU KARDEŞLİK BİTMEYECEK"

"20 yıldır Tepebaşı benim için o kadar kıymetli oldu ki anlatmak çok güç. Önümüzdeki dönem sizlerin de desteği ile görevimizi sürdüreceğimize inanıyorum. Ayşe Ünlüce, büyükşehir adayımız. Kendisi bu göreve fazlasıyla layık bir insan. Hukukçu ve büyükşehirdeki görevlerini üstün bir başarıyla sürdürdü. Büyükşehirdeki ilk kadın başkanımız olacak. Tepebaşı'nda çoğunluk olarak birinci sırada yaşayanlar Bilecikliler, ben de bundan dolayı mutluyum. Bozüyük'le de Bilecik ile de güzel ilişkiler içinde olduk, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi. Bu yapay bir yakınlık değil, canı gönülden bir ilişki. Bu kardeşlik bitmeyecek, sürdüreceğiz."

EBB Adayı Ayşe Ünlüce de şöyle konuştu:

"ESKİŞEHİR'İ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

"Eskişehir çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından göç almış, farklı kültürleri bir arada barındıran ve herkesin birbirine saygı ve sevgi duyduğu bir kent. Bilecikliler de özellikle Tepebaşı'nda yoğunlaşan nüfusları ile şehrimize büyük bir değer ve renk katıyor. Komşu kentimiz olması sebebiyle de birçok eş dost ve akrabanızın sık sık Bilecik'ten şehrimize geldiğini biliyorum. Özellikle hafta sonunda 25 yıldır yarattığımız güzellikleri görmek için Bileciklilerin sık sık şehrimizi ziyaret ettiğini biliyorum. Bilecik Belediye Başkan Adayımız Melek Mızrak Subaşı ile yeni dönemde çok güzel ve özel bir dayanışma kuracağımıza inanıyorum. Siz değerli Bilecikli dostlarımızdan, hemşehrilerimizden de kendi adıma, Ahmet Başkanımız adına, Kazım Başkanımız adına destek bekliyorum. Bu şehirdeki 25 yıllık birikimi, emeği hep birlikte koruyacağız ve hayata geçireceğimiz çalışmalarla da Eskişehir'i daha ileriye taşıyacağız."

Eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker, şunları kaydetti:

"Ben Tepebaşılıyım, Tepebaşı'nda oturuyorum. Bozüyük'te ilkokulu bitirdim, Maarif Koleji'ne geldim Tepebaşı'na. Ahmet Ağabey de benim okuldan ağabeyimdir. Tepebaşı'nda Bilecik'in her tarafından çok hemşehrimiz var, yaklaşık 100 bin civarındayız. Ben bu güzel topluluğu toplayan sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Mahalli seçim ayrı bir seçimdir. Görüşler, düşünceler farklı olabilir ama Eskişehir'de ayrı bir ildir Türkiye'de. Şimdi diyorlar ki 'Hizmet gelmedi, o gelmedi.' Başta Sayın Ağabeyimiz Ahmet Ataç, Kazım Bey ile beraber, şu an Eskişehir Türkiye'nin en güzel illerinden birisi. Bunu bütün Türkiye kabul ediyor. Şimdi bu güzel ile benim de yıllardır tanıdığım sayın Ayşe Ünlüce büyükşehir belediye başkanlığı yapacak. Bu da güzel bir onur, şeref. Dediğim gibi mahalli seçimler ayrı bir seçimdir. Bu dönem daha da güzel olacak. Allah hepsine yardımcı olsun, biz de oylarımızı verelim 5 sene daha güzel bir şekilde devam edelim."

CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise şunları söyledi:

"Ben de aslen Afyonkarahisar Emirdağlıyım. Bu şehre geldiğim zaman sizler gibi ben de hiç yabancılık çekmedim. Eskişehirli bize kendimizi yabancı hissettirmedi. Biz de burayı sizler gibi kendi şehrimiz bildik. Eskişehir, uzun süre burayı hoşgörünün, vizyonun, sanatın, kültürün, naifliğin merkezi yapan belediye başkanlarımız sayesinde böyle bir şehir. Bunun hepimiz farkındayız, bu şehirde yaşadığımız için mutluyuz. Güzel şehirler kendiliğinden güzel olmuyor. Bu şehri güzelleştirdikleri için belediye başkanlarımızın yanındayız. CHP il başkanı olarak değil, Eskişehirli bir genç olarak konuşuyorum; bu şehirde gençler, kadınlar, insanlar son derece mutlular. Bu mutluluğun devam etmesi için de bu yönetime, anlayışa, aktif ve sosyal belediyeciliğe tüm Eskişehirliler olarak sahip çıkacağımıza inanıyorum."