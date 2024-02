Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Şirintepe Mahallesi'ndeki Seçim İletişim Merkezi açıldı. Başkan Ataç, "1 Nisan'a az kaldı. 1 Nisan'da bahar gelecek. Türkiye, Eskişehir olsun" dedi.

Başkan Ataç'ın Şirintepe Mahallesi'ndeki Seçim İletişim Merkezi'nin açılışı Eskişehirlilerin yoğun ilgisi eşliğinde yapıldı. Açılış törenine Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Eski İçişleri Bakanı, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Sarıcakaya Belediyesi Başkan Adayı Safiye Kesgin, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Çerçi Kangal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta vatandaşlara seslenen Başkan Ataç, şöyle konuştu:

"Şirintepe bir bölge gibi. Yeşiltepe, Sütlüce ve Şirintepe olmak üzere bu üç mahallemizde 80 bin kişi yaşıyor. Eskişehir'imizin, Tepebaşı'mızın en güçlü noktalarından biri. Burası bizim iftiharla her zaman hizmet ettiğimiz, sevdiğimiz güzel dostlarımızla dolu. Ben ülkenin ne halde olduğunu anlatmayacağım. Hepimiz yaşıyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Kimimiz memnun, kimimiz değil. Ama çoğunluk memnun değil. Arkadaşlar bu sadece yerel seçim değil inanın. Bir tarafta Cumhuriyet'i koruyanlar var, bir tarafta tarikatlara göz kırpanlar var. Biz nerede olacağız? Cumhuriyet tarafında mı? Atatürk'ün tarafında, Atatürk'ün izinde miyiz? Ben size her zaman gönülden geldim, gönülden hizmet ettim. Daha edeceğimiz yıllar var. Önümüzde 5 yılımız daha var. Bir 5 yıl daha hem bana, hem Ayşe Ünlüce'ye, hem Kazım Kurt'a desteklerinizi istiyorum. 1 Nisan'a az kaldı. 1 Nisan'da bahar gelecek. Türkiye, Eskişehir olsun. Yolunuz açık olsun. Her zaman görüşeceğiz. Her zaman yanınızdayız."

Başkan Büyükerşen de "İnşallah 1 Nisan günü bu güzel kalabalığınız coşku içerisinde bir zaferi kutlayacak. Eskişehirliler zaferini kutlayacak. Çok değerli İçişleri Bakanımız Saadettin Tantan da bizleri sizlerin nazarında desteklemek için aramızda bulunuyor. Sizleri selamlamakla ayrıca gurur duyuyor. Bunu bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

Başkan Kurt, şunları söyledi:

"Bana telefon ettiklerinde bir büro açacağız diye ben de rahatça gelip otururuz zannettim ama nasıl büro açayım şimdi? Burası Şirintepe ve Şirintepe makus talihini yendi. Şehir merkezinde ne varsa Şirintepe'de de o var. Niçin var? Buranın belediye başkanı iktidar partisinden mi yoksa? O zaman iktidar partisiyle uyumlu başkan seçerseniz hizmet alırsınız diyenlere bir selam olsun buradan. 20 yıldır Tepebaşı, 25 yıldır büyükşehir iktidar partisiyle uyumluydu da ondan mı oldu Eskişehir? Eskişehir, Avrupa kenti nasıl oldu? İktidar partisinin haberi mi var? Hayır. Bütün hizmetlerimizi engellemeye kalktılar. Buna rağmen oldu. Onun için hiç korkmayın. 31 Mart'ta yeniden bizim takımı seçelim. Odunpazarını da unutmayın. Hemşehrilerinize, dostlarınıza da söyleyin. Onlar da unutmasınlar. Çünkü 10 yıldır biz orada da ciddi işler yaptık. Orada 10 yıl önce iktidar partisi başkanının yapamadığı işleri yaptık. O nedenle bize güvenin biz halkın partisinin temsilcileriyiz. Halktan kopmadan, halka yalan söylemeden, bunun da altını çiziyorum birileri anlasın. Yalanla politika olmaz. Onun için korkmadan çekilmeden Cumhuriyet Halk Partili adayların desteklenmesini sağlayınız. Her komşuyu ikna edin. Çünkü reis Eskişehir'i almak istiyor. Vermeyeceğiz."

EBB Başkan Adayı Ünlüce, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerine çok az kaldı ama Şirintepe kararını vermiş görünüyor. Bu ne güzel coşku, bu ne güzel kalabalık. Bu da Ahmet Başkanımızın Ahmet Attaç'ın eseridir. Sağ olun var olun. Çeyrek asırdır bu şehirde efsane başkanlarımız var. Efsane bir şekilde bu şehre hizmet ettiler. Eskişehir'i bir marka yaptılar. Bizler de Eskişehirliyiz demekle hep gurur duyduk. Kent kimliğimizle gurur duyduk. Ne mutlu Eskişehirliyim diyene dedik. Ben de bunu bizlere dedirten ekibin bir parçasıyım. Bu ekiple beraber aynı yolda yürüdüm. Bu ekibi bozmayalım, bu uyumu bozmayalım, bu ahengi bozmayalım, Eskişehir'i bozmayalım. Eskişehir'i en güzel noktalara hep beraber taşıyalım. Bayrağı devraldığımız yerden en güzel noktalara götürelim. Bugün Saadettin Tantan, değerli Bakanımız, bize destek için burada. Çünkü biliyor ki bakanlık yaptığı dönemde bu ülkedeki yolsuzlukları, yapılan kötülükleri, kentsel dönüşümün nasıl rahatsız dönüşümlere dönüştüğünü, uyuşturucu tacirlerini, suçluları hepsini gördü. ve dedi ki Eskişehir'de yine bu ekip kazansın, bu ekiple devam etsin, sosyal belediyecilik devam etsin, halkçı belediyecilik devam etsin, dürüstlük, şeffaflık, adalet devam etsin dedi. Biz de devam etsin diyor muyuz? O zaman işimiz gücümüz Şirintepe, işimiz gücümüz Tepebaşı, işimiz gücümüz Eskişehir."

İl Başkanı Talat Yalaz ise şunları dile getirdi:

"AKP'nin Tepebaşı Başkan Adayı demiş ki, Tepebaşı'nı dünyaya tanıtacağım. Odunpazarı da demişti ki ben Odunpazarı'nı bilmiyorum. Öğreneyim ondan sonra yayına çıkayım. Bunlar aday oldukları yerleri bile bilmiyorlar. Tepebaşı'nın dünyaya tanıtılmaya ihtiyacı var mı? Tepebaşı'nı zaten bütün dünya tanıyor. Hem de öyle sucuklu yumurta festivaliyle falan değil. Vizyonuyla tanıyor, misyonuyla tanıyor. Yine Büyükşehir adayları bir canlı yayın programına çıktı. Artık seçim başka bir boyuta evrilmeye başladı. Eskişehirlilerin aklıyla ve zekasıyla dalga geçiliyor. Birisi de demiyor ki elektrik ucuz, doğalgaz ucuz, su pahalı. Hadi oradan. Böyle bir şey yok. Merkezi iktidarken, iktidar milletvekiliyken yapmıyor, yapılmıyor, yerel yönetimleri kazanınca yapacakmış. Hadi oradan. Dolaya koyuyor almıyor. Boşa koyuyor, dolmuyor, ölçüyor, biçiyor, bir türlü kazanmaya yetmiyor. Anketler ortada. O ne yapıyor? Yalana başvuruyor, dolana başvuruyor, saldırıya başvuruyor. Eskişehir seni değil Ayşe Ünlüce'yi seçecek. Çünkü sen belediyeciliği, belediye yönetmeyi bilmezsin. Sen daha ÇED raporunun kim tarafından verildiğini bilmiyorsun. Sen milletvekili olduğun şehrin su maliyetini bilmiyorsun. Doğalgazı kim getirir onu bilmiyorsun. Bu nedenle biz kentimize sahip çıkacak ve işi ehillerine vereceğiz. Bu şehirde yaşarken mutlu, huzurlu ve gururluyuz. Doğru mu? Eğer ki bir yanlış bir hata yaparsak bu şehirde ne bir huzur kalır, ne bir mutluluk kalır, ne bir gurur kalır. Bu nedenle hep birlikte kentimize sahip çıkacağız. Bu kuruluşun, kurtuluşun kentini, çağdaş Cumhuriyet kentini canımız pahasına koruyacağız. ve son olarak diyorum ki hep birlikte kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız."