Tepebaşı Belediyesi, Çocukların Gelişimine Katkı Sağlıyor

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Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, "Yavrularımız bizim geleceğimiz, gelişimlerine katkı vermek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ata'mızın izinde bir nesil yetiştirmek üzere tüm çabamız, geleceğimin teminatı olan çocuklarımız için" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, "Kentimizin çocukları daha iyi imkanlarda spor yapsın, sanatla tanışsın ve uğraşsın, eğitimlerine katkı bulsun, koruyucu hekimliğin faydalarını görsün diye çalışmaya, böylelikle geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, 5 noktadaki erken çocukluk eğitim merkezleri ve 1 anaokulu, 4 noktadaki çocuk kültür ve sanat merkezleri, Matematik Evi, Bahriye Üçok Etüt Merkezi, Özdilek Sanat Merkezi, Yeryüzü Ekoloji Okulu'nun yanı sıra Belde Evleri'nde düzenlenen çok sayıda etkinlik ile çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ve Korosu, kurulduğu günden bu yana başarıdan başarıya koşuyor. Proje ile 7-17 yaş arası tüm çocuklarımız herhangi bir ücret ödemeden, yetenek sınavından geçmeden, akranları ile birlikte müzik yapıyor.

Orkestra bugüne kadar Belçika Brüksel ve Arnavutluk Tiran da dahil olmak üzere 41 konser gerçekleştirdi. Elde ettiği başarılar ile ünü ülkemiz sınırlarını aşan orkestramız, Türkiye'de türünün ilk örneği olarak bugüne kadar Fazıl Say, Şefika Kutluer, Rengim Gökmen, Gülsin Onay, Efdal Altun gibi birçok usta ile aynı sahneyi paylaştı ve birçok ödüle layık görüldü.

75 bin çocuk yararlandı

Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden biri olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Hiçbir ücret talep edilmeyen Türkiye'de dördüncü Eskişehir'de ilk olan merkez kısa sürede gerçekleştirdiği çalışma ile örnek gösterilen bir merkez haline geldi.. 4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi ve acil müdahale ve tedavi işlemleri bulunan merkezin, koruyucu hekimliğin ve sosyal belediyeciliğin bir araya geldiği merkezde, 2013 yılından bu yana 75 bin çocuk faydalandı.

Yavrularımıza katkı, velilerimize destek

Mart 2023 tarihinde faaliyete başlayan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi de aradan geçen kısa zamanda, yüzlerce çocuğun yararlandığı ve zamanını verimli şekilde geçirdiği bir merkez olmayı başardı. Bahçelievler Mahallesinde faaliyet gösteren merkez; 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenliyor.

Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri çocukların hizmetinde

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilki 2018 yılında faaliyete geçirilen erken çocukluk eğitim merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde, 36-68 ay arası çocukların gelişim alanlarını destekleyici bir hizmet anlayışı ile eğitim veriyor. Donanımlı iç alanlarıyla, okul öncesi eğitime uygun şekilde tasarlanan merkezler; çocukların en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, merkezlerden faydalanan öğrenciler ve velileri de memnuniyetlerini ifade ediyor. İsmail Hakkı Tonguç, Canan-Şükran Şeker, Sabiha Gökçen ve Yarbay Hüseyin Vecihi Erken Çocukluk Merkezleri kent çocukları için huzurlu ve nezih bir ortamda hizmet sunuyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından erken çocukluk eğitim merkezlerinin 5'incisi ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Hüsniye-Recep Uçkan ismiyle hayata geçirildi. Öte yandan Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi de anaokulu olarak faaliyetlerine devam ediyor. Melih Savaş Yaşam Köyü içinde yer alan anaokulu, 58-68 ay arası 29 çocuğa hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR