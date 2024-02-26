Tepebaşı Belediyesi Güllük Belde Evi\'ni açtı

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Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Belde Evleri'ne bir yenisi daha eklendi. Yakın zamanda hizmete başlayan Güllük Belde Evi'nin açılışında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "2009'dan bu tarafa Belde Evleri'mizden yaklaşık 140 bin kadın, 95 bin çocuğumuz hizmet aldı. Biz rant belediyecisi değil, hizmet eden belediyeciyiz. Bizim rantla ilişkimiz yok. İnanın belediyecilik ibadet etmek gibi bir şey. Çünkü eğer insanımızın yüzü gülerse biz dualar alıyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, kente yeni Belde Evi kazandırmaya devam ediyor. Son olarak, Bahçelievler Mahallesi İmge Sokak'ta yapımı tamamlanan Güllük Belde Evi de hizmete girdi. Belde Evi'nin resmi açılış törenine Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"İnanın bu kadar kalabalık beklemiyordum. Bu Belde Evi açılışı değil, miting gibi oldu. Belde Evlerinin ilk 2001 yılında düşündük, projelendirdik. Amacımız evde boş vakit geçiren kadınlarımızı üretken yapmaktı. İlk Belde Evi'mize Fevzi Çakmak Mahalle'mizle başladık. Amaç kadını evden çıkarıp üretken yapmaktı. Bu kısa zamanda işte Çamlıca Mahallesi, Batıkent ve diğer mahalleler olmak üzere devam etti. Bugün yaklaşık 26 tane Belde Evi'miz, 10 tane de deneyimli kafemiz var. Ama bu Belde Evi'miz aynı zamanda deneyimli kafe gibi olacak."

Güllük Belde Evi'nin Tepebaşı personeli tarafından yapıldığını ve 900 bin liraya mal olduğunu aktaran Ataç, şöyle devam etti:

"2009'dan bu tarafa Belde Evleri'mizden yaklaşık 140 bin kadın, 95 bin çocuğumuz hizmet aldı. Biz rant belediyeciliği değil, hizmet eden belediyeciyiz. Bizim rantla ilişkimiz yok. İnanın belediyecilik ibadet etmek gibi bir şey. Çünkü eğer insanımızın yüzü gülerse biz dualar alıyoruz. İnanın bizi koruyan bu dualar. Yani neticede her mahallemizde Belde Evi yapmak için göreve geldik ve bu şekilde devam ediyoruz. Burada tabii dayanışma, katılımcılık, sürdürülebilirlik gibi prensiplerimizi devam ettireceğiz. Ayrıca buradaki kurslarımız başladı. Bu kurslarımız yetişkin branşlarında olan kurslar, sonra çocuklarımızı da ilave edeceğiz. İnanın, sizden hiçbir şeyi esirgemiyoruz. Aksine bütün gücümüzle, özellikle de kadınlarımız için çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını yaşıyoruz. Esasında Cumhuriyetimiz kadın devrimidir. Çünkü 1926'da Mustafa Kemal Atatürk Medeni Yasa'yı çıkarıyor. Medeni Yasa neyi kapsıyor? Aile birliğini ve kadının tek evliliğini özellikle belirtiyor. Bu bir dehanın düşüncesidir, vizyonudur. Yetmedi. 1934'te kadına seçme ve seçilme hakkını veriyor Mustafa Kemal Atatürk. Bizim tek liderimiz var. Mustafa Kemal Atatürk. Onun yolundan yürümeye devam edeceğiz."

EBB Başkanı Adayı Ayşe Ünlüce de kadınların Belde Evleri sayesinde hayata kazandırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"O kadar önemli bir hizmet ki ben Tepebaşı Belediye'mizi Ahmet Ataç Başkan'ımızın şahsında emeği geçen herkesi kutluyorum. Tepebaşı'nda hayatı güzel kılan Belde Evlerindeki dönüşümle başladı diye düşünüyorum. Çünkü Belde Evlerinde kadınlar dönüştü, kadınlar güçlendi, kadınlar mücadele etmeyi öğrendi, aile bütçesine katkıda bulundu, şehir ekonomisine katkıda bulundu ve onlar güçlendikçe şehir de güçlendi, bir dönüşüm geçirdi. Belde Evleri birbirlerinden el iş öğrendikleri, hocalarından el iş öğrendikleri yerler değil. Aynı zamanda birbirlerinin dertlerini konuştukları, günlük yaşamının sıkıntılarından bahsettikleri, hayata karşı güçlü, dirençli kılma yerleri o nedenle çok önemli diye düşünüyorum."

Belde Evi'nin açılışı öncesi Tepebaşı Belediyesi'nin temizlik emekçilerinden kurulu olan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Eko Şov Ritim Grubu konser verdi.