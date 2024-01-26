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Tepebaşı Belediyesi Kent & Kültür Söyleşileri'nde Türkan Elçi konuştu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Kent & Kültür Söyleşileri'nde Türkan Elçi konuştu

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği Kent & Kültür Söyleşileri'nin bu ayki konuğu CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi oldu. Elçi, söyleşide edebiyatın derdini anlattı ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti. Başkan Ataç ise siyaset ve sanatın bir araya geldiği güzel bir sohbet olduğunu belirtti. Söyleşide Tahir Elçi'nin barışa ve kardeşliğe adanmışlığı da vurgulandı.

Tepebaşı Belediyesi Kent & Kültür Söyleşileri\'nde Türkan Elçi konuştu
26.01.2024 - 14:53,
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Tepebaşı Belediyesi'nin Kent & Kültür Söyleşileri devam ediyor. Şair Haydar Ergülen'in koordinatörlüğünde düzenlenen söyleşilerin bu ayki konuğu CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi oldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin beğeniyle takip edilen ve şehrin kültür geleneği haline gelen Kent & Kültür Söyleşileri, birbirinden önemli isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeye devam ediyor.

Şair Haydar Ergülen'in koordinatörlüğünde gerçekleşen Kent & Kültür Söyleşilerinin bu ayki konuğu ise CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi oldu. Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Edebiyattan Sanata' söyleşisine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"BENİM EDEBİYATIM HAYATTAN SANATA"

Söyleşide konuşan Türkan Elçi, "Edebiyat benim derdimdir. Çünkü edebiyat biraz dert işidir. Eğer derdiniz yoksa edebiyatı yapamıyorsunuz. Benim edebiyatımı sanattan hayata değil, hayattan sanata şeklinde özetleyebilirim" dedi. Elçi, konuşmasında Tepebaşı Belediyesi'ne ve Haydar Ergülen'e teşekkür etti.

"SİYASET VE SANAT YAN YANA OLDU"

Söyleşinin ardından konuşan Başkan Ataç, " Tahir Elçi'yi saygıyla anmak istiyorum. Yüreğimiz hep buruk oluyor. Türkan hanımı tanımaktan çok gururlu ve mutluyum. Kapılarımız her zamana açık. Bugün böyle siyaset ve sanat yan yana oldu. Güzel bir sohbet oldu. Katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

"HEPİMİZ TÜRKAN ELÇİ'NİN YANINDAYIZ"

EBB Başkan Adayı Ünlüce, "Sevgili Tahir Elçi meslektaşım. Baro Başkanıyken barışı inşa etmek için yaptığı inanılmaz çalışmalara bizzat şahidiz. O gün boğazımıza, içimize bir acı oturdu, geçmedi o acı. Ama bugün Türkan Elçi'nin barışa, umuda yaptığı bir yolculukta hepimiz yanındayız. Bu kadar büyük acıların içinde umudu yeşerten herkesin elinden tutmak istiyorum" diye konuştu.

CHP Milletvekili Süllü, "Sizi sadece bu söyleşide değil inşallah Başkanlarımızın başkanlığında sizleri Eskişehir'de ağırlayıp şehrimizi tanıtmak isteriz" dedi.

"BARIŞA VE KARDEŞLİĞE KENDİSİNİ ADAMIŞ OLMASI ÇOK KIYMETLİ"

CHP Milletvekili Arslan, "Tahir Elçi aile olarak değerlendirilmeli. Tahir Elçi'nin ölümü, bir katliam olarak nitelendirmek lazım. Üstlenmiş olduğu barış elçiliği, öfke sözcüğünden hareketle, yaşamını kameralar önünde yitirmiş, edebiyatçı, yazar aynı zamanda hukuk insanı ve siyasetçi olarak barışa kardeşliğe kendisini adamış olmak ve o yönde yol yürüyor olması bizim de ona yoldaşlık ediyor olmamız benim için de çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Söyleşi katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Kent & Kültür Söyleşileri'nde Türkan Elçi konuştu - Son Dakika


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