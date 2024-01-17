 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tepebaşı Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Doğa Dostu Atölyeler Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tepebaşı Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Doğa Dostu Atölyeler Düzenliyor

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için yarıyıl tatilinde doğa dostu etkinlikler gerçekleştirecek atölye çalışmaları düzenliyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar, doğa ve orman uygulamaları, arıların gizli dünyası, kağıt geri dönüşümü ve doğanın dili gibi konularda eğitim alacaklar. Kayıt yaptırmak isteyenler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerine ulaşabilirler.

Tepebaşı Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Doğa Dostu Atölyeler Düzenliyor
17.01.2024 - 17:14,  Güncelleme: 17:19
Abone Ol

Tepebaşı Belediyesi tarafından çocuklar için yapılacak olan atölye çalışmaları ile çocuklar için yarıyıl tatilinde doğa dostu etkinlikler gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi çocuklar için hem eğlenceli hem de verimli etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. "Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Doğa Dostu Atölyeler" 22-26 Ocak tarihleri arasında çocuklar için düzenlenecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölye çalışmaları; 22 Ocak Pazartesi günü saat 10.00-12.00 arasında Doğa ve Orman Uygulamaları ile başlayacak. İp düğüm çeşitleri öğrenimi, temel barınak yapımı ve salıncak yapımını kapsayan atölye, Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda düzenlenecek ve 9-12 yaş arası çocukları kapsayacak.

23 Ocak Salı günü "Ortak Yaşam Arkadaşlarımız" atölyesi ile arıların gizli dünyası ve arvaryum incelemesi, böcek oteli incelemesi ve kayaç parkı incelemesi yapılacak. 9-12 yaş arası çocukların katılacağı atölye, 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

24 Ocak Çarşamba günü 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak olan "Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi" ile de 8-9 yaş arası çocuklar, kağıt yapımını öğrenmiş olacak.

25 Ocak Perşembe gününe gelindiğinde 9-12 yaş arası çocuklar için "Doğanın Dili Atölyesi" yapılacak ve 10.00-12.00 saatleri arasında basit sağlıklı pastil yapımı, basit sağlıklı atıştırmalık yapımı öğrenilecek.

26 Ocak Cuma günü ise saat 10.00-11.30 saatleri arasında "Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi" bu kez 5-6 yaş arası çocuklar için gerçekleştirilecek.

Ücretsiz ve kontenjanların sınırlı olacağı atölyelerden faydalanmak için kayıt yaptırılması gerektiği kaydedildi. Konu hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00/ 3087 numaralı telefondan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerine ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Tepebaşı, Çevre, Doğa, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Doğa Dostu Atölyeler Düzenliyor - Son Dakika


17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday

Son Dakika
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 18:26:54. #1.12#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Doğa Dostu Atölyeler Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement