Teymur: "25 Aralık'ı harika bir konserle kutladık" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Teymur: "25 Aralık'ı harika bir konserle kutladık"

Teymur: "25 Aralık\'ı harika bir konserle kutladık"

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

25.12.2024 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümüne değinen Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "25 Aralık 1921'de küllerinden doğan ataların evlatları olarak biz Gaziantepliler, karşımıza çıkan her türlü zorluğa göğüs germeyi bilen bir millet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Antep, 1921 yılında nüfusunun neredeyse dörtte birini şehit vererek düşmana teslim olmamıştır. Silah ve cephanesi olmadan iman gücü ve yumruklarıyla, düşmana karşı savaşarak, hürriyet ve istiklaline sahip çıkmış, eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanına imza atmış ve Gazi unvanını hak etmiştir. Bu vesile ile Gaziantep'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şehitkamil, Şahinbey ve Karayılan başta olmak üzere savunma sırasında verdiğimiz 6 bin 317 şehidimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu özel kurtuluş gününü, 25 Aralık'ı harika bir konserle kutlamamızda emeği olan Yönetim Kurulumuz ve Oda personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

"En büyük hasarı Gaziantep ve Kahramanmaraş aldı"

GTO'nun Aralık ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, önemli veriler de paylaştığı konuşmasında 2024 yılının hem ekonomik hem de toplumsal anlamda acı dolu 2023 yılının yaralarını sarmaya çalıştıkları bir yıl olduğunu söyledi. Yaraların tam olarak sarılamadığını, bölge ekonomisinin tam olarak toparlanamadığını belirten Yıldırım, TÜİK tarafından açıklanan "İl Bazında 2023 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerini değerlendirerek, "Depremin üzerine enflasyonist baskı, jeopolotik tansiyonun yüksekliği de eklenince 2024 yılında yaralar daha da derinleşti ve toparlanma daha da zorlaştı. Bunu büyüme rakamlarından da görüyoruz. Bu verilere göre depremin Gaziantep ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi çok net görülüyor aslında. Verileri tek cümle ile özetlersek, 6 Şubat depremlerinden en büyük ekonomik hasarı bölgenin en önemli iki sanayi kenti Gaziantep ve Kahramanmaraş almıştır" şeklinde konuştu.

"Dramatik düşüş, desteklerin dengesiz dağıtımını açıkça ortaya koyuyor"

GSYH 2023 yılı verilerinde, depremin etkilerinin ve sonrasında sağlanan desteklerin iller arasındaki farklılıklarının açıkça görüldüğünü vurgulayan Başkan Yıldırım, "Gaziantep, bölgedeki en büyük ekonomilerden biri olmasına rağmen yüzde 1,4, Kahramanmaraş ise yüzde 2 küçülmüş. Diğer 9 il ise büyümüş. Hatta Hatay dışında hepsi Türkiye ortalamasının üzerinde büyümüş. Tabi burada deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde inşaat sektörüne yönelen yatırımların ve bu illere yapılan kaynak aktarımlarının etkisi büyük. GSYH İktisadi faaliyet kolları bazında incelendiğinde şehrimizin sanayi sektöründe yüzde 9,4, imalatta yüzde 10,1 daraldığını görüyoruz. Genel sektörler toplamında ise yüzde 1,9 küçülme var. 2023 yılındaki bu dramatik düşüş, depremin doğrudan etkilerinin ötesinde, bölgedeki sanayi altyapısının aldığı darbeyi ve toparlanma sürecinde desteklerin dengesiz dağıtımını açıkça ortaya koyuyor. Gaziantep gibi bölgesel sanayinin bel kemiği olan şehirlerin toparlanma sürecinde desteklenmesi, yalnızca bu şehirlerin değil, bölgenin ekonomik canlanması açısından kritik önem taşıdığını defaatle dile getirdik. Deprem sonrası toparlanma ve destek süreçlerinin daha dengeli planlanması gerektiği, Gaziantep özelinde bir kez daha netleşiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Yerel Haberler, Meclis Başkanı, gaziantep, Politika, Ekonomi, Aralık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Teymur: '25 Aralık'ı harika bir konserle kutladık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
14:37 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var 28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
21:02 Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
20:30 Balıkesir’deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi Balıkesir'deki patlama akıllara 10 yıl öncesini getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 16:28:05. #1.12#
SON DAKİKA: Teymur: "25 Aralık'ı harika bir konserle kutladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.