Ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
ANTALYA - Manavgat'ta kavşak sisteminde ticari taksinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Herdford Caddesinde meydana geldi. Süleyman D.'nin kullandığı 07 j 0198 plakalı ticari taksi Herdford-Titreyengöl kavşağında seyir halindeki Mavi A'nın kullandığı 07 AZH 512 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Mavi A., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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