TİKA, Maldivler'de Cezeri Laboratuvarı Kurdu

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'nin ileri teknoloji alanındaki bilgi birikimini dost ülkelerle paylaşmaya devam ediyor. Maldivler Cumhuriyeti'nde Cezeri Laboratuvarı'nın kurulumu tamamlanarak, ilk eğitim programları gerçekleştirildi.

TİKA tarafından Maldivler'in başkenti Male'de bulunan Politeknik Enstitüsü bünyesinde kurulan Cezeri Laboratuvarı'nda iki hafta süren eğitim programı düzenlendi. Eğitimlere elektrik-elektronik ve makine mühendisliği başta olmak üzere toplam 21 akademisyen ve öğrenci katılım sağladı. Eğitim programında 3D tasarım ve 3D baskı, robotik uygulamalar ve mekatronik projeler üzerine teorik ve uygulamalı dersler verildi. Programın tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Cezeri Laboratuvarları, Türkiye'de üretilen cihazlar ile donatılıyor

TİKA, bugüne kadar Bosna Hersek, Bangladeş, Cezayir ve Güney Afrika gibi pek çok farklı ülkede kurduğu Cezeri Laboratuvarları aracılığıyla gençlere teknolojiye erişim imkanı sunuyor. Türkiye üretimi 3D yazıcılar, CNC router cihazları, lazer kesim makineleri ve robotik setler ile donatılan bu laboratuvarlar, mühendislik öğrencileri ve akademisyenler için birer inovasyon merkezi haline geldi.

TİKA'nın Bilim ve Teknoloji Eğitim Programı (BİTEP) kapsamında hayata geçirilen Cezeri Laboratuvarları, Aralık 2024'te Ankara'da ilki gerçekleştirilen ve her yıl düzenlenmesi planlanan CezeriFest teknoloji festivaline de katılım sağlayacak genç yetenekleri bir araya getirerek, inovasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor. - ANKARA