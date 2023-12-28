TİP Samsun İl Örgütü, Can Atalay\'ın tahliyesi için çağrıda bulundu

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

TİP Samsun İl Örgütü, İlkadım ilçesi Gazi Müzesi önünde Silivri'de tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının uygulanmamasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Üzerinde cübbe bulunan ve hakim koltuğunda oturan kişilerin Anayasa Mahkemesi kararını keyfi şekilde bekleterek uygulamaması kabul edilemez bir sorumsuzluktur" denildi.

TİP Samsun İl Örgütü, bugün İlkadım ilçesi Gazi Müzesi önünde Silivri'de tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında açıklama yaptı. Onur Çelik, TİP Samsun İl Örgütü adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün, Hatay milletvekilimizin Silivri'deki esaretinin 223. günü. Anayasa Mahkemesi 21 Aralık'ta Can Atalay'ın başvurusu hakkında 'Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı' ve 'Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı' ile 'Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkı'nın ihlal edildiğine ve tahliyesine hükmetti. Kararı uygulamakla yükümlü olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise iki gündür dosyayı incelememiş ve hala bir karar vermemiş durumda. Üzerinde cübbe bulunan ve hakim koltuğunda oturan kişilerin Anayasa Mahkemesi kararını keyfi şekilde bekleterek uygulamaması kabul edilemez bir sorumsuzluktur.

"HUKUKİ BİR TARTIŞMA KALMADI"

Anayasanın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. Gelinen noktada hukuki bir tartışmanın kalmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Şimdi yapılması gereken tek şey tahliye kararının uygulanarak Milletvekilimiz Can Atalay'ın tahliye edilmesidir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni bir kez daha uyarma gereği duyuyoruz. Mahkemeler birer kamu kurumu olup işlerini ciddiyetle yapmakla yükümlüdürler. Sorumsuz ve keyfi davranışlarla Can Atalay hakkındaki tahliye kararı vermekten kaçınma haline derhal son verilmelidir. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ve farklı yönde verilecek her türlü kararın suç teşkil edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Hatay halkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü bir dakika daha gasp edilmemeli ve Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır."