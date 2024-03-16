Tır Şoförleri Sahurunu Tır Kuyruğunda Yapmak Zorunda Kalıyor

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Avrupa ülkelerine yük taşıyan tır şoförleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki 20 kilometrelik tır kuyruğunda sahur yapmak zorunda kaldı.

Türkiye'nin farklı illerinden aldıkları yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için sınırda 20 kilometrelik tır sırasında bekleyen ihracat kahramanları, sahurlarını dorselerinde bulunan yemek dolaplarında yapıyor. Tır sürücüleri, yüklerini teslim etmek ve yurt dışına çıkmak için günlerce Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan 20 kilometrelik tır kuyruğunda bekliyor. Tır sürücüleri, yaşanan kilometrelerce tır kuyruğunun sebebinin, Türkiye'nin ihracatının artmasına ve gümrük kapılarının yeterince geçişlere karşılık verememesine bağlıyor. Ramazan ayında oruç tutmak için zor şarlar altında sahur yapan sürücüler, yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını istiyor. Öte yandan sürücüler, hafta sonunda tır kuyruğunun daha da artacağını belirtti.

"Evden uzakta tır sırasında bekliyoruz"

Kayseri'den yüklediği yükü Fransa'nın Strazburg kentine götürmek için sınırda sıra bekleyen tır şoförü Ali Osman İlik, "Yükü Kayseri'den yükledik kısmet olursa hayırlısıyla Fransa Strazburg'a götüreceğim. Yükümü orada boşaltıp tekrar yük bulup geri döneceğiz kısmet olursa. İşimiz gereği evimizden uzaktayız. Sahurumuzu vakit yaklaştığında dorsenin dolabında yapıyoruz. Sürüşümüz bittiğinde aracımızı kenara çekiyoruz ve yatıyoruz. İftar yaklaştığında yine dolabımızı açarak yemeğimizi hazırlıyoruz ve iftarımızı açıyoruz. Evden uzakta tır sırasında bekliyoruz. Sahur için çayımızı demleyip ekmeğimizi ısıtıyoruz. Daha sonra da yemeğimizi yiyebiliyoruz. Bu şekilde uzun tır kuyrukları olmasa ya da bir tır parkı olsa daha rahat ederiz. Sıraya 17'nci kilometreden girdim ve şuan 14'üncü kilometrede bekliyorum" dedi.

"Çocuklarımızın rızkı için bu yoları mecburen gidip geliyoruz"

Bursa'dan aldığı yükü Romanya'ya götürmek için yola çıkan iki çocuk babası tır sürücüsü İrfan Köse, "Ramazan ayında bu sıralarda titreyerek yiyecek yemek zor oluyor. Zor şartlarda çoluk çocuğumuzun rızkı için bu yoları mecburen gidip geliyoruz. Bu tır sıralarında tuvalet sıkıntısı ve yemek sıkıntısı çekiyoruz. Ramazan ayı özellikle tır şoförleri şartlarında oruç tutmak zor oluyor. Allah yardım ediyor" şeklinde konuştu.

"18 senedir bu yollardayız"

Türkiye'den Fransa'ya yükünü teslim etmek için sıranın kendisine gelmesini bekleyen tır sürücüsü Harun Karagöz, "19 kilometreden tır kuyruğunda beklemeye başladık. Şuan 14 kilometrelik araç kuyruğunda bekliyoruz. Öyle devam ediyoruz yani her zaman bu sıkıntıları yaşıyoruz. Sahurumuzu 18 yıldır bu yolarda böyle yapıyoruz. Allah'a şükür alıştık Ramazanı böyle geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE