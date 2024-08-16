TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Kars\'ta açılışlara katıldı

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Kars'ta TOBB UYUM Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

TOBB ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Kars Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, Kars Valiliği ziyaretinin ardından Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'i ziyaret etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Kars'ta TOBB UYUM Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezin açılışı, Kars'ta hukuki uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesine katkı sağlayacak. Hisarcıklıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür merkezlerin iş dünyasında güven ortamını pekiştirdiğini ve ekonomik anlaşmazlıkların dostane bir şekilde çözülmesine olanak sağladığını belirtti.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen törende, Kars ekonomisine değer katan iş insanları ve firmalar ödüllendirildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz ve diğer katılımcılar ödül törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, ödül alan firmaların Kars'ın kalkınmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Saim Özakalın, Gökhan Yılmaz ve beraberindeki heyet, Kars Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında borsa faaliyetleri ve Kars'ın tarım ve hayvancılık potansiyeli üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kars Ticaret Borsası yetkilileri, bölgenin tarım ürünleri ve hayvancılık alanında Türkiye ekonomisine yaptığı katkılara değinerek, borsanın bölge ekonomisi için önemini vurguladı. - KARS