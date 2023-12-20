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TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu, Batı Karadeniz Bölge Başkanı seçildi - Son Dakika
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TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu, Batı Karadeniz Bölge Başkanı seçildi

TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu, 20 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen TOBB Genç Girişimciler Kurulları Bölge seçimlerinde Batı Karadeniz Bölge Başkanı olarak seçildi. Ferit Mutlu, Batı Karadeniz Bölgesi'ni en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirterek, TOBB çatısı altında genç girişimciliği desteklemek ve gençlere teşvik etmek için çalışacaklarını ifade etti.

TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu, Batı Karadeniz Bölge Başkanı seçildi
20.12.2023 - 17:26,
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TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu, 20 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen TOBB Genç Girişimciler Kurulları Bölge seçimlerinde Batı Karadeniz Bölge Başkanı olarak seçildi.

Batı Karadeniz Bölgesi'ni en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını söyleyen Ferit Mutlu, "TOBB çatısı altında genç girişimciliğin önünü açmak, gençleri girişimciliğe teşvik etmek ve gençler için yapılacak olan projelerde aktif rol alabilmek adına çıkmış olduğumuz bu yolculukta başta Genç Girişimciler Kurulumuza, seçildiğimiz andan itibaren bizlerden desteklerini esirgemeyen Başkanımız Erdoğan Bıyık'a, yönetim kurulu ve meclisimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu, Batı Karadeniz Bölge Başkanı seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ferit Mutlu, Batı Karadeniz Bölge Başkanı seçildi - Son Dakika
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