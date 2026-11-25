Haber: Savaş KALKAN

TOKAT - Tokat Kadın Platformu üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Taşköprü Hıdırlık Tesisleri yanında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Ellerinde renkli ışıldaklar ve "Kadına Şiddete Hayır" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, artan kadın cinayetlerine, şüpheli kadın ölümlerine ve çalışma yaşamındaki güvencesizliğe tepki gösterdi.

Platform adına yapılan açıklamada BİRTEK-SEN Temsilcisi Sündüz Akkan ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı Seher Güreli söz aldı.

Akkan, dünyada her 10 dakikada bir kadının yakınındaki bir erkek tarafından katledildiğini ve her 3 kadından birinin yaşamı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını hatırlattı. Akkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kadın örgütlerinin verilerine göre, 2026'nın Ocak-Ekim döneminde en az 245 kadın erkek şiddetiyle öldürüldü, 274 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadınlar eşlerinden ayrılmak istedikleri, boşanmayı kabul etmedikleri, kendi hayatlarına dair kararları kendileri verdikleri, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmak istedikleri ve mücadelenin öznesi oldukları için de şiddetin hedefi oluyor. Kadınlar öldürülmeden önce defalarca yardım istiyor, şikayetçi oluyor, koruma talep ediyor. Ancak koruma kararları etkin biçimde uygulanmıyor, soruşturmalar gerektiği gibi yürütülmüyor. Cezasızlık sürüyor, bu da failleri cesaretlendiriyor. İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuzca çıkılması, 6284 Sayılı Kanun'u etkisizleştirme girişimleri, nafaka hakkını sınırlandırma tartışmaları, kadını aile içinde bakım veren ve erkeğe tabi bir konuma yerleştiren 'güçlü aile' söylemi kadınların eşit ve özgür yaşam hakkına tehdit oluşturuyor. Aile danışma merkezleri, evlilik ve doğum teşvikleri ile esnek çalışma modelleri aracılığıyla aile dışında seçenek sunulmayan bir yaşam biçimi dayatılıyor."

"İŞ YERİNDE VE SOKAKTA GÜVENDE DEĞİLİZ"

Çalışma yaşamındaki iş cinayetlerine, mobbinge ve kamusal alanlardaki güvensizliğe de değinen Akkan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İş yerinde güvende değiliz. Ülkemizde her yıl binlerce işçi, gerekli önlemleri almayarak aşırı kar hırsıyla işçilerin yaşamını hiçe sayan patronlar ve gerekli denetimleri yapmayan iktidar yüzünden iş cinayetlerinde yaşamını kaybediyor. 2026'nın ilk 10 ayında bin 930 işçi, sadece Ekim ayında ise 193 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 9 Kasım'da İzmir Aliağa Habaş Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada 19 işçi hayatını kaybetti. İşçi aileleri hala yas tutarken, sicilinde onlarca işçi cinayeti bulunan Habaş patronuna ise yalısında ev hapsi veriliyor. Emeğimizi, haklarımızı savunuyoruz. Çalışma yaşamında eşitsizliğin, ayrımcılığın, güvencesizliğin, tacizin ve mobbingin farklı biçimleriyle karşı karşıyayız. Liyakat yerine siyasi bağlılığın esas alındığı, kamu kurumlarının kadrolaşma alanına dönüştürüldüğü, kuralların idarecilerin keyfine bırakıldığı bir düzende kadınlar ayrıca cinsiyetçi uygulamaların hedefi oluyor. Sürgün, görev yeri değişikliği, tehdit, baskı, dışlama, itibarsızlaştırma ve psikolojik şiddete karşı eşit işe eşit ücret ve güvenceli çalışma istiyoruz. Sokakta da güvende değiliz. Kadınların özgürce var olabilmesi gereken sokaklar, meydanlar, toplu taşıma araçları, kampüsler ve diğer kamusal alanlar; şiddetin, tacizin, tehdidin ve ayrımcılığın yaşandığı mekanlara dönüşüyor. Geceleri eve dönerken güzergah değiştirmek, kıyafetlerimizi ve davranışlarımızı çevrenin beklentilerine göre belirlemek, sürekli tedbir almak zorunda bırakılıyoruz. Yaşam alanlarımızdan vazgeçmek zorunda değiliz. Sokaklar da meydanlar da geceler de bizim."

SES EŞ BAŞKANI GÜRELİ: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE YENİDEN TARAF OLUNMALI

Ardından söz alan SES Eş Başkanı Seher Güreli ise örgütlü mücadeleyi büyütme çağrısı yaparak taleplerini sıraladı. Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Şule Çet'i anan Güreli, şu ifadeleri kullandı:

"Örgütleniyor ve mücadeleyi büyütüyoruz. Savaşlara, ırkçılığa, kadın düşmanı politikalara karşı; Gülistan Doku'dan Rojin Kabaiş'e, Şule Çet'ten adını sayamadığımız nice kadına kadar adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. Her iş yerinde, her semtte, her şehirde sözümüzü örgütlemek için dayanışmayı büyüteceğiz. Kadın ölümleri etkin biçimde soruşturulmalı, failler ve sorumlular açığa çıkarılmalı, cezasızlık politikalarına son verilmelidir. Kadınların hayatını korumakla yükümlü kurumlar sorumluluklarını yerine getirmelidir. 6284 Sayılı Kanun etkili uygulanmalı, kazanılmış haklara yönelik saldırılara son verilmelidir. İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunmalı, ILO 190 Sayılı Sözleşme onaylanmalı ve hayata geçirilmelidir."

"KAMUSAL KREŞLER YAYGINLAŞTIRILMALI, TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME YAPILMALI"

Güreli, taleplerini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Ayrımcılık sona ermeli; esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne ve ücret eşitsizliğine son verilmelidir. Çocuk, hasta, yaşlı ve engelli bakımı kamusal, nitelikli, ana dilinde ve ücretsiz bir hizmet olarak sunulmalı; kamusal kreşler yaygınlaştırılmalıdır. Bakım emeği toplumsal bir sorumluluk olarak üstlenilmelidir. İş yerlerinde taciz ve mobbinge karşı bağımsız ve etkili mekanizmalar kurulmalı, sendikal özgürlüklerin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılmalı, cinsiyete dayalı veri toplanmalı, kadın yoksulluğunu görünür kılan araştırmalar yapılarak bu doğrultuda düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Gerçek, grevli toplu sözleşme hakkımız güvence altına alınmalıdır. Kadınların eşit ve özgür yaşayabildiği bir gelecek; toplumsal barışın, demokratikleşmenin, eşit yurttaşlığın ve laik bir yaşamın tesis edilmesini sağlayacak düzenlemelerle mümkündür. Kadın yoksulluğunun sosyal yardımlarla yönetilmesi yerine, yoksulluğu ortadan kaldıracak gelir ve istihdam politikaları geliştirilmelidir. Kadınların emeğini aile içine hapsetmeyen, bakım yükünü kamusal sorumluluk olarak üstlenen; kadınların yaşamından, emeğinden ve özgürlüğünden yana bir bütçe yapılmalıdır. Kadınlar birlikte güçlüdür.

Biz kadınlar olarak bulunduğumuz her yerde, iş yerlerinde, sokaklarda, meydanlarda ve yaşamın bütün alanlarında erkek egemen, kapitalist düzene karşı eşitlik, özgürlük, emek, demokrasi, barış ve laiklik mücadelemizi sürdüreceğiz. Birbirimizden aldığımız güçle, dayanışmamızla ve örgütlü mücadelemizle hayatlarımızı ve haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Evde, sokakta, iş yerinde güvende değiliz. Örgütlenelim, mücadeleyi büyütelim. Kadın, yaşam, özgürlük!"